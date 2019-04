COPARMEX Rechaza Política de “Puertas Abiertas” del Gobierno Federal a las Caravanas Migrantes

*LÍDERES DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN LA REGIÓN COSTA DE CHIAPAS, DEMANDARON AL GOBIERNO FRENAR YA LA EXPEDICIÓN DE LAS VISAS POR RAZONES HUMANITARIAS Y RECHAZARON EL INGRESO DE MAS CARAVANAS AL PAÍS.

Arriaga, Chiapas; 22 de Abril.- Líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Región Costa de Chiapas, demandaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar ya la expedición de las visas por razones humanitarias y rechazaron la política de puertas abiertas por parte del Gobierno Federal a las caravanas migrantes.

En un video-comunicado emitido en las redes sociales, la Coparmex-Costa pidió al Gobierno Federal y al del Estado de Chiapas, acciones contundentes para frenar al flujo migratorio desordenado que representan las caravanas migrantes que desde hace unos meses cruzan sin el mínimo control dentro de territorio mexicano, especialmente en suelo chiapaneco.

Señalaron que la frontera sur mexicana actualmente vive una situación rebasada en cuanto a migración y seguridad se refiere.

Expusieron que, desde Octubre del año pasado, la frontera sur, y en particular la Costa de Chiapas, han recibido los embates del ingreso masivo de migrantes de los países centroamericanos y del Caribe, e incluso de otros países asiáticos y africanos.

Indicaron que esta situación “genera incertidumbre y zozobra ante la invasión violenta y de un incalculable número de migrantes y, a su vez, los sucesos delictivos que han ocurrido en diversas partes y bajo distintos modos de operación.

“Estamos en desacuerdo con las políticas migratorias del gobierno federal de puertas abiertas para las caravanas de migrantes, y a su vez exigimos que el plan de seguridad y contención migratoria sea efectivo y se realice desde la frontera sur, donde inicia la patria. Ya que de lo contrario, deja a nuestra gente en un estado de indefensión”, dice el mensaje.

Consideraron que primero “tenemos que resolver la situación de nuestra propia gente”, como es el caso de los desplazados: “Primero los nuestros”.

Indicaron que estas caravanas de migrantes han rebasado y contribuido al incremento de la inseguridad, violencia, ilegalidad e incluso enfermedades. Además, señalaron, han colapsado la economía local con pérdidas económicas millonarias, provocando incertidumbre entre los empresarios, inversionistas y proveedores.

Urgieron al Gobierno a resolver ya de forma expedita la problemática de las caravanas de migrantes. Y que es necesario fijar estrategias que eviten el ingreso de estas caravanas de migrantes a nuestro país.

“Que se cancele la expedición de las visas por razones humanitarias. En todo caso, que el ingreso sea ordenado y sin permitir que estas personas violen nuestras leyes. Y que no deben tener más derechos y privilegios que un propio mexicano”, pidieron los empresarios.

También solicitaron al Gobierno que pida a sus respectivos países de origen que les extiendan documentos migratorios, de salubridad y de no antecedentes criminales, para poder tramitar cualquier tipo de visa para internarse a nuestro territorio nacional.

“Ha quedado claro que muchos migrantes que vienen en las caravanas son pandilleros, maras o prófugos de la justicia por haber cometido algún tipo de crimen en sus países de origen”, dice el videomensaje.

Agregaron que es importante la atención en materia de salud pública, ya que actualmente no existen filtros sanitarios que eviten o puedan reducir los inminentes riesgos al que se expone nuestra población por las enfermedades que porten los migrantes.

De igual forma, exigieron un blindaje de la frontera sur en materia de seguridad, pues el incremento de sucesos violentos como lo son pandillerismo, los enfrentamientos entre ellos, asaltos, ejecuciones a pleno luz del día e invasión de espacios públicos, han ido en incremento.

Consideraron urgente un plan inmediato para contrarrestar la delincuencia, para preservar el orden y la paz de las familias.

“El hartazgo y el rechazo es un sentir generalizado de toda la población contra las caravanas migrantes, aclarando que no es racismo ni xenofobia”, dijo el mensaje.

Los empresarios pidieron al Gobierno Federal una estrategia que reactive la economía en esta región de la frontera sur mexicana, que antes de ofrecer trabajo a los miles de migrantes como pretenden, primero que genere esas condiciones sociales y económicas, ya que la región cada vez más enfrenta una severa crisis en todos los sentidos. Apro