Sin Control el Ingreso de Medicamentos Centroamericanos a Municipios Fronterizos

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril.- Por el río Suchiate, que es el límite natural entre México y Guatemala, a diario ingresan a municipios fronterizos de Chiapas no sólo migrantes, sino también decenas de toneladas de productos de manera ilegal, todo a la vista de las autoridades aduanales, sin embargo, nadie hace algo para detener el contrabando de mercancías que deja graves pérdidas económicas para el sector empresarial.

Entre los productos que ingresan de contrabando se encuentran los medicamentos “naturistas”, provenientes de países centroamericanos, que ingresan para ser comercializados en los municipios del Soconusco pero sin cumplir con la calidad que exige la Norma mexicana, y aunque representa un riesgo a la salud de quienes lo consumen, ninguna autoridad hace algo para detener el ingreso o para decomisar los productos que se ofertan en la vía pública.

En los municipios de Chiapas los medicamentos son comercializados en los mercados públicos por las famosas canasteras o vendedores instalados en la vía pública, quienes sin tener conocimiento médico los recetan sin ninguna medida preventiva, por lo que lejos de mejorar la salud de quien lo consume, podría poner en riesgo la vida misma de la persona.

Los establecimientos informales ofertan pastillas, ampolletas y pomadas, en cuyas etiquetas sólo aparecen algunas indicaciones falsas y la fórmula con la que fue supuestamente elaborado, y se encuentran productos, según, para todos los padecimientos.

Aunque los productos ingresan de manera ilegal al país, ninguna autoridad como Hacienda y la Fiscalía General de la República ha implementado operativos para decomisar decenas de toneladas de medicamentos, y mucho menos la Secretaría de Salud ha llevado a cabo acciones para regular la comercialización, toda vez que el consumo de estos productos pone en riesgo la salud de la población.

Los medicamentos de origen centroamericano son comercializados a bajo costo, pero no son de calidad, aunque las autoridades sanitarias han llevado a cabo campañas informativas para alertar a la población de los riesgos de consumirlos y de automedicarse.

Por años, el ingreso de productos de origen centroamericano se ha dado sin ningún control en la franja fronteriza entre México y Guatemala, los cuales son trasladados a través de las balsas que operan como medio de transporte en el río Suchiate, y a pesar de que esta actividad ilícita se presenta a la vista de las autoridades, nada se hace para frenar el contrabando.

Al igual como que todos los productos de contrabando, los medicamentos son adquiridos por las familias porque son mucho más baratos que los de patente, vendidos en farmacias autorizadas, sin embargo en los hospitales se han atendido a pacientes con complicaciones por automedicarse con este tipo de productos.

El consumo de los medicamentos de origen natural son una costumbre o tradición en las familias de la frontera sur porque en alguna ocasión un medicamento de estos tuvo efectos positivos en una persona, de ahí la recomendación a otra, convirtiéndola en una actividad que ha dejado millonarias ganancias para quienes se dedican al contrabando de estos productos.

En el río Suchiate existen decenas de pasos informales en donde a diario se mueven cientos de toneladas de productos, entre gasolina, productos de abarrotes, medicamentos, cigarros, ropa y calzado, productos agrícolas, y aunque en diversas ocasiones se ha denunciado esta actividad ilícita, las autoridades federales se han mostrado apáticas en frenar esta situación.

La frontera sur sigue siendo una frontera abierta y porosa, en donde cada día a la vista de las propias autoridades pasa de todo, pero según ellas no pasa nada, sin embargo esta omisión pone en riesgo la salud de la población. EL ORBE/Marvin Bautista.