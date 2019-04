Mejora Poder Judicial Espacio de Atención en Defensoría Pública

Tuxtla Gutiérrez, 23 de Abril 2019.- Sensible a las necesidades de Chiapas y comprometido a garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los chiapanecos, el Instituto de Defensoría Pública dependiente del Poder Judicial del Estado cambió su sede en Tuxtla Gutiérrez para mejorar los servicios gratuitos ofrecidos a la sociedad civil.

Al respecto, el director del Instituto de la Defensoría Pública, Jorge Alberto Selvas Culebro, explicó que por instrucciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, se buscó el traslado y ampliación de la infraestructura a un espacio que dignifica la atención a la población chiapaneca.

La Defensoría migró del Edificio C del Poder Judicial del Estado hacia el Bulevar Centenario del Ejército Mexicano No. 4901 en el Fraccionamiento Las Torres, frente al Hospital Gómez Maza, en la misma zona referencial.

En este nuevo espacio se ofrece atención a todos los usuarios que necesiten usar los servicios de Defensoría en materia civil, penal, laboral y familiar, ofreciendo también atención bilingüe en lenguas maternas como Tzotzil, Tzeltal, Chol y Zoque.

Asimismo, se cuenta con un camión que traslada a los usuarios a los tribunales cuando sea necesario, evitando así un gasto extra para la sociedad civil, garantizando el acceso real y equitativo del derecho a la Defensoría Pública

En recorrido por las instalaciones del nuevo edificio, trabajadores y usuarios manifestaron su satisfacción con las nuevas instalaciones así como con el director de Defensoría, Selvas Culebro, quien coordina la atención sensible, cercana y garante del acceso a la justicia igualitaria, pronta y expedita.

Es de mencionar que el nuevo espacio forma parte de una segunda etapa del desarrollo en infraestructura del Poder Judicial en el servicio ofrecido en el espacio inmueble que en breve será inaugurado.