Evangélicos Repudian Vandalismo que Cometen Migrantes

*Exigen se Aplique la Ley a Quienes Violenten la Soberanía Nacional.

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- Ante el incremento de los índices delictivos en la frontera sur en los recientes meses, la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula (APET) pidió al Gobierno Federal Establecer un mayor control sobre el ingreso de las caravanas de migrantes centroamericanos, ya desde su arribo a los municipios del Soconusco, la inseguridad se ha desbordado.

El presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula (APET), Gamaliel Fierro Martínez, afirmó que la inseguridad es un tema muy delicado, ya que desde el ingreso de manera ilegal de miles de migrantes de Centroamérica, esta problemática se ha desbordado, muchas veces propiciada por la falta de atención de las autoridades.

Y aunque la iglesia no se opone a la movilidad de las personas, sí lamentó el actuar de las autoridades, ya que mientras los ciudadanos mexicanos cumplen con las leyes normas y reglamentos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los migrantes violentan las leyes y el Gobierno no actúa.

Los migrantes entran de manera masiva y violenta, rompen los candados en los puentes fronterizos y no hay un control del ingreso de estas personas, dijo, y es que dentro del grupo de centroamericanos que vienen en busca de mejores condiciones de vida, también vienen inmiscuidos delincuentes o Maras Salvatruchas, situación que es lamentable y preocupante.

Sostuvo que la iglesia no está en contra de la migración, ya que desde que hizo su arribo la primera caravana, se organizaron para brindar alimentos y ropa a las personas, pero sí les preocupa la manera como se está dando el ingreso a territorio mexicano, ya que miles de migrantes han entrado por la Frontera Sur de manera desordenada y violenta y esto sin duda ha influido en el incremento de la delincuencia en la zona.

La autoridad no ha cumplido con reglamentar el ingreso de los migrantes ya que entran sin ningún control y esa propiciado que la población irregular en Tapachula sea demasiada, y hasta en esto punto influyen en hechos delincuenciales que tienen en zozobra actualmente a la población en esta región.

Señaló en el caso de los ciudadanos cumplen con todas normas, ya que México es un país de leyes y, por lo tanto, las autoridades deben exigir a las personas que ingresan al país a que respeten y cumplan también las normas y reglamentos, y aquellos que no lo hacen se debe aplicar también la justicia.

Las personas desde que ingresan de manera ilegal al país están violando las leyes y más aún cuando lo hacen de manera violenta, por lo tanto el Gobierno Federal debe poner mano dura ante esta situación, ya que nadie debe estar por encima de las leyes y aunque la iglesia siempre está a favor de las personas, sin importar su condición, es necesario que los migrantes también respeten a las autoridades, puntualizó. EL ORBE/Marvin Bautista