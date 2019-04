López Obrador Cancela las Siete Zonas Económicas Especiales en el País, Incluida la de Puerto Chiapas

*OTORGARÍAN BENEFICIOS FISCALES A LOS INVERSIONISTAS, PERO NUNCA SE HIZO NADA. AL CONTRARIO “HICIERON NEGOCIOS, COMPRARON TERRENOS Y DERROCHARON RECURSOS”, AFIRMO.

Ciudad de México; 25 de Abril.- Por su falta de eficacia y derroche de recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de las Zonas Económicas Espaciales (ZEE) porque sólo sirvieron para hacer negocios y para el derroche de recursos.

«Era para supuestamente ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar; hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. No se benefició en nada», dijo en su conferencia de prensa matutina.

Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se crearon siete ZEE, que buscaban otorgar beneficios fiscales y laborales, así como un régimen aduanero especial, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.

El presidente López Obrador también celebró que ayer miércoles en la Cámara de Diputados se canceló el Consejo del Fomento al Turismo.

«Era un barril sin fondo, no se fomentaba el turismo, se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Algunos están inconformes; pues sí, pero ya no hay derroche».

El mandatario refirió que también se canceló ProMéxico, organismo que tenía 60 oficinas en las principales ciudades del mundo con «recomendados» que supuestamente promovían a México.

«Yo siempre digo: A ver, aquí en la Ciudad de México, ¿hay ProFrancia?, ¿hay una oficina que se llame ProAlemania?, ¿ProItalia? Sólo nosotros». Sun