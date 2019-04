Se Fugan de Estación “Siglo XXI” Mil 300 Migrantes con Antecedentes Penales

Tapachula, Chiapas; 25 de abril. – Alrededor de 3 mil extranjeros indocumentados que se encontraban asegurados en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de Tapachula, protagonizaron un motín en la noche de este jueves que permitió que al menos mil 300 de ellos se fugaran.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21;00 horas, cuando esas personas, de origen centroamericano, cubano, africano y de otras nacionalidades, empezaron a protestar por el hacinamiento, la distribución de la comida y para exigir que fueran liberados.

Y es que estaban en espera de que en las próximas horas fueran repatriados a sus naciones de origen, luego de que no pudieron acreditar su legal estancia en el país y tampoco solventaron los requisitos para ser beneficiados con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) o con la solicitud de asilo.

Después de los gritos, según los primeros testimonios, varios de ellos incendiaron colchonetas y otros artículos flamables, además de que amenazaban con quemar las instalaciones.

Eso activó los protocolos de seguridad y se montó un operativo en el que participaron unos 150 policías de los tres niveles de gobierno y agentes de migración, pero no pudieron contener a la multitud que los superaba en número y literalmente se les vino encima.

En el desorden, muchos de ellos lograron brincar las bardas de esas instalaciones y escapar entre los matorrales de los terrenos contiguos.

Otros fueron abriendo puertas y ventanas hasta llegar al portón principal, lo abrieron completamente y salieron en estampida por toda la carretera que conduce de la cabecera municipal hacia la Ruta del Café.

Los conductores que transitaban en esos momentos por el lugar tuvieron que frenar su marcha para no atropellar a los migrantes que huían de la Estación Migratoria, aunque hubo quienes aceleraron su marcha por temor a ser agredidos.

Los uniformados lograron asegurar de nueva cuenta a unas 300 personas. Hasta el cierre de la edición se desconoce el paradero del resto de los fugados.

En el interior, los mismos uniformados y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) lograron sofocar las llamas y restablecer el orden, una hora después.

También se desplegaron elementos en las colonias aledañas para tratar de detener a los que momentos antes habían escapado de las autoridades.

La movilización policíaca y los extranjeros corriendo por las calles provocó una psicosis en todo ese sector de la ciudad.

Los pobladores también corrieron despavoridos. Cerraron puertas y ventanas en sus viviendas, además de que los negocios suspendieron actividades.

El transporte local, tanto taxis como colectivas, también decidió paralizar las unidades desde la entrada norte a la ciudad hasta la 17 calle oriente.

En el reporte de la media noche aún no se sabía el saldo final y si hubo heridos. Tampoco cuántos lograron fugarse y de qué nacionalidad son.

Se cree que las corporaciones policíacas realizarán un operativo conjunto durante este viernes para tratar de identificar a los que se fugaron.

No se ha confirmado tampoco si, entre los que lograron escapar, hay personas con antecedentes penales o con órdenes de aprehensión en sus países.

Con esto se comprueba, que la apertura de la frontera a los migrantes por humanidad no funciona, el gobierno federal al mando de López Obrador, está ocasionando que exista más inseguridad en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello