Marcha la CNTE en Varios Estados por Aprobación de la Reforma Educativa

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril.- Miles de maestros del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), protestaron este viernes en varios Estados de la República, para exigir a las autoridades la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron hace ya 4 años y siete meses, sin que se sepa nada de ellos.

En las manifestaciones participaron -además- alumnos de escuelas normalistas, padres de familia y organizaciones sociales, y aunque fueron multitudinarias, no se reportaron incidentes.

En Chiapas, los docentes y demás seguidores marcharon por las principales calles de diversas ciudades. Como el caso de Tapachula.

El contingente partió desde la entrada poniente a la ciudad, a la altura del fraccionamiento “Framboyanes”, hasta llegar al parque central “Miguel Hidalgo”, en donde realizaron un mitin.

Durante el recorrido, desplegaron mantas y pancartas para manifestar públicamente diversos puntos de un pliego petitorio que, también, ya ha cumplido varios años.

Las movilizaciones de este día en el país habían sido convocadas por la CNTE en el marco de la LV Acción Global por Ayotzinapa, pero coincidió en que, horas antes, fue aprobada la Reforma Educativa en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado de la República.

Eso motivó que las protestas se enfocaran directamente a la decisión de los legisladores y al Gobierno Federal por impulsarla.

Ervin Herrera Estudillo, Coordinador de Organización de la Sección VII del SNTE-CNTE, dijo en entrevista a rotativo EL ORBE, que están solicitando al Gobierno Federal que se abran las carpetas de investigación en torno a lo ocurrido con los 43 estudiantes y se castigue a quienes resulten responsables.

Paralelamente a ello, la CNTE confirmó este viernes que el miércoles 1º y jueves 2 de Mayo, habrá un paro magisterial nacional y protestas en varias entidades. De entrada, ya confirmaron movilizaciones en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas.

La programación de las protestas en Chiapas incluye todas las regiones, aunque no se precisó si se bloquearán las carreteras, como se había propuesto inicialmente.

La marcha de los maestros del 1º de Mayo en Tapachula, se realizará al mismo tiempo que el desfile obrero en conmemoración al Día del Trabajo.

La diferencia es que los docentes partirán desde el sur de la ciudad, a la altura de las instalaciones del Internado No. 11, y por ello se prevé que, para cuando lleguen a su mitin a la explanada externa del Palacio Municipal, la celebración se haya terminado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello