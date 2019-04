Concluye Paro Laboral de Policías en Mapastepec

* Pretendían Aumento Salarial del 25%, y Sólo Obtuvieron el 6%.

Mapastepec, Chiapas; 27 de Abril.- Elementos de la Policía de Seguridad Pública Municipal, quienes mantenían y llevaban tres días de paro laboral debido a la solicitud de aumento salarial del 25%, y prestaciones laborales, levantaron su paro al llegar a diversos acuerdos con las autoridades municipales.

A las 16:30 horas de ayer sábado fueron atendidos por la presidente municipal Karla Erika Valdenegro Gamboa, Regidores y Síndico Municipal, con quienes acordaron subirles el sueldo a los elementos policiacos del 6% directo a nómina; autorización de Seguros de vida, diversas prestaciones laborales, así como no descontarles los días que estuvieron en paro, o sea, que cobrarán su quincena normal y completa.

Fue así que a las 6 de la tarde de ayer, los gendarmes se incorporaron nuevamente a su servicio, comprometiéndose a cumplir con su horario de trabajo, y la Alcaldesa a no tomar represalias contra los elementos de la corporación.

Este paro se dio debido a que desde hace diez años los elementos de la Policía Municipal no habían obtenido un incremento salarial, por ello en este año los inconformes solicitaban el 25% de aumento, pero no se les concedió sin que Valdenegro Gamboa diera las razones de tal negativa. EL ORBE/Carlos Ochoa Balboa