Capitanías de Puerto del País Estarán a Cargo de la Secretaría de Marina

* Pasan de ser Dependencia Civil a Militar.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- Personal de las Capitanías de Puerto en territorio nacional protestaron en las últimas horas por los cambios laborales a los que, aseguran, están siendo sometidos al pasar a ser parte de la Secretaría de Marina (Semar), por disposiciones del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En una larga lista de sus inconformidades que presentaron a los medios de comunicación, indicaron que no se les consultó para la transferencia de una dependencia civil a una militar.

“Mañosamente” dejan en blanco los espacios del horario de trabajo en la hoja de nombramiento que les entregó la Semar y se “nos engañó con la homologación de salarios”, dijeron.

Así también, que fueron suspendidos los pagos a las empresas encargadas de limpieza en los centros de trabajo y que se les presiona para que hagan el aseo, “descuidando con ello la función principal de salvaguardar la vida humana en la mar”.

Indicaron que se les había dicho que podían seguir perteneciendo al sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero que esa promesa no se les respetó.

“Comisionan a personal de la SEMAR para estar hostigando a los trabajadores. Hay desinterés por parte de los administrativos, quienes son militares, para con los asuntos de los civiles y se nos condiciona el pago de guardias destinadas al cuerpo de seguridad vigilancia y auxilio marítimo”, recalcaron.

Los inconformes, quienes desplegaron mantas y pancartas en diversas regiones del país, incluyendo a Chiapas, afirmaron que ahora se pretende obligar al personal del Resguardo Marítimo Federal (REMAFE) a laborar los días domingos.

Además, que los militares tratan de ignorar los conocimientos del personal civil, aún cuando esto les cause caer en errores, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello