Malagradecidos los Cubanos, Provocaron la Fuga de Migrantes; ya Fueron Demandados Penalmente

* EL INM INFORMÓ QUE UN GRUPO DE CUBANOS INCITÓ A OTROS MIGRANTES CENTROAMERICANOS, PARA QUE REALIZARAN UN MOTÍN EN LA ESTACIÓN “SIGLO XXI”, EL PASADO JUEVES.

* SE LES IMPUTAN CARGOS POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES FEDERALES.

Ciudad de México.-El Instituto Nacional de Migración presentó denuncias penales contra los ciudadanos cubanos que estaban en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, a quienes se les señaló presuntamente como responsables de la fuga de 645 migrantes y de los daños materiales de las instalaciones federales.

De acuerdo a un comunicado, la dependencia se refirió a los hechos registrados el pasado 25 de abril al interior de la Estación Migratoria, y señalan que un grupo de hombres albergados de nacionalidad cubana, ingresaron con violencia al área reservada para mujeres, en donde se encontraban en su mayoría personas originarias de Honduras.

El evento generó gran conmoción, extendiéndose la invasión a otras áreas, como la cocina de la Estación. La escala del evento imposibilitó que pudiera ser contenido mediante el diálogo y los llamados a la tranquilidad.

El personal del INM dijeron que no tiene capacidad o instrumentos de confrontación, pues son servidores públicos civiles, en su mayoría jóvenes; asimismo, la guardia de turno de la Estación, que es un servicio de seguridad externo, sin armas, tampoco tuvo la capacidad para contener.

Por lo que se optó por una alternativa de prudencia que evitara lastimar a alguien, añadieron.

Explicaron que el grupo de cubanos lograron abrir la puerta principal de la Estación, lo que generó una salida no autorizada de 645 personas, casi todas de esta nacionalidad. Hasta el momento se han retornado a dicho espacio a 35 personas de este grupo.

La dependencia atribuyó a esta problemática a que 980 personas de nacionalidad cubana, la mayoría de ellas cuentan con amparos tramitados por abogados del área de Tapachula, que promueven falsas expectativas para obtener un documento que facilite el tránsito por territorio mexicano, y únicamente retrasan su retorno asistido a Cuba.

Se debe destacó que la mayoría de las personas albergadas en la Estación permanecieron en el interior o en el patio central de estas instalaciones. De un total de 1,745 personas albergadas, 1,100 no participaron en los hechos. Agencias