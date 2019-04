Se Fugan más Migrantes que Serían Deportados

* Ahora en la Estación Migratoria de Comitán.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- Un grupo de extranjeros que se encontraban asegurados en instalaciones migratorias en Chiapas, porque serían deportados en las próximas horas a sus naciones de origen, se fugaron este domingo, sin que hasta el momento se sepa algo sobre su paradero.

Los primeros informes señalan que los hechos ocurrieron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicadas en el municipio de Comitán, a donde se supone enviaron a muchos de los migrantes asegurados para quitar presión a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada en Tapachula.

Se dijo que en la madrugada de éste domingo, los “vigilantes” estaban dormidos y eso fue aprovechado por los cubanos y centroamericanos para quitar la protección de una de las ventanas para poder huir por ahí.

Los fugados debieron de haber tomado la calle “Chichima” y de ahí desviarse a otras opciones que, hasta el momento, les ha permitido burlar el operativo que, dicen las autoridades, se emprendió en su búsqueda.

Los guardias migratorios habrían argumentado que no se percataron de todo ello hasta que hicieron un rondín por la sala en donde estaban los asegurados, a quienes ya no encontraron.

Se cree que, dentro del grupo de extranjeros que escaparon de esas instalaciones, hay al menos doce cubanos y dos salvadoreños.

Estos pudieron haber aprovechado esa oportunidad para retornar a territorio guatemalteco, en tanto que buscan otra estrategia para proseguir su camino hacia los Estados Unidos, como era su objetivo inicial.

Los indocumentados que habían sido reubicados desde Tapachula habían sido divididos en dos partes. Una de ellas precisamente hacia esas instalaciones de Comitán y la otra hacia el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), con sede en el municipio de La Trinitaria.

Esta es la segunda fuga en instalaciones migratorias por parte de extranjeros asegurados en menos de una semana, luego de lo ocurrido en Tapachula entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Algunos sectores de la sociedad solicitaron al Gobierno Federal que se realice una profunda investigación a esa dependencia que aún encabeza en Chiapas la delegada, Yadira de los Santos Roblero.

Independientemente de la infinidad de señalamientos que, en su oportunidad, hicieron públicos algunos migrantes de diversas nacionalidades, sobre presuntos actos de corrupción, ahora hay la sospecha de que los mismos agentes de migración pudieron haber participado en las dos fugas.

Y es que subrayan que hubo retraso en la repatriación de los asegurados, al grado de provocar hacinamiento, y por las facilidades que tuvieron para que lograran las fugas.

En el caso de Tapachula, según las cifras oficiales, habrían escapado cerca 700 cubanos de quienes, curiosamente, no se sabe nada de su paradero.

También hay la extrañeza de la debilidad en la vigilancia migratoria que se había implementado en la víspera en la Costa de Chiapas, ya que unos dos mil indocumentados habrían podido burlarlos, llegar a la ciudad de Arriaga y subirse al ferrocarril de carga para continuar su viaje hacia el interior del país, sin que ninguna autoridad se percatara de ello.

Hasta la semana pasada, organizaciones sociales habían calculado que deambulaban unos 30 mil indocumentados en Tapachula y en el resto de los municipios de la Costa de Chiapas.

Se cree que no hay mucha diferencia desde entonces, porque la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala es, literalmente, una coladera en la que pasan de contrabando diariamente toneladas de cualquier tipo de mercancías y productos, así como de indocumentados, sin que tampoco nadie se dé cuenta de ello. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello