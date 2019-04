López Obrador da Banderazo Para la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucia

Santa Lucía.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no se va a incrementar el presupuesto para la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía, durante su visita a las instalaciones militares al encabezar el «Inicio de Estudios y Trabajos Preliminares para la Construcción del Aeropuerto Internacional ´General Felipe Ángeles».

«Con los ingenieros del ejército vamos a llevar acabo la construcción del aeropuerto, estoy seguro que en tiempo y forma. Vamos estar inaugurando ese aeropuerto en 2021 y no se va ampliar el presupuesto destinado originalmente como ha sido costumbre», aseguró López Obrador.

Acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el presidente aseguró que no se va a repetir la historia de sobrecostos del Tren México-Toluca, que según el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, inició en 29 mil millones de pesos, el gobierno anterior desembolsó 60 mil millones y todavía se requieren otros 29 mil millones de pesos para concluirlo.

«No va a pasar lo que sucedió con el Tren Toluca- Ciudad de México, que se estimó en 30 mil millones y para terminarlo vamos a requerir un presupuesto adicional de 90 mil millones de pesos. Eso queda desterrado”, dijo López Obrador.

El mandatario señaló que la primera etapa de la obra estará terminada en 2021 y consideró que no habrá retrasos porque estará a cargo de «la institución de instituciones”: la Secretaría de la Defensa Nacional.

El miércoles 24 de abril, desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el presidente anunció que este lunes 29 comenzaría la obra, sin embargo tuvo que cambiar su plan porque faltan varios estudios que sustenten el proyecto, como la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

«Ya hasta se podría iniciar la construcción de las pistas, pero estamos actuando con mucho cuidado con mucha prudencia no queremos dar motivo a cuestionamientos, porque ahí andan observando todo lo que hacemos, queremos que haya transparencia», dijo el jefe del Ejecutivo.

«Estamos esperando que falta la Manifestación de Impacto Ambiental y queremos cumplir cabalmente con la legalidad. Ningún pretexto, ninguna excusa a nuestros adversarios», añadió.

El aeropuerto ya tuvo su primer aumento presupuestal. En el anteproyecto que presentaron en el periodo de transición y que fue elaborado por el contratista José María Rioboó, se estimó una inversión pública de 70 mil 342 millones, pero la Secretaría de la Defensa Nacional recalculó el gasto y el proyecto incrementó a un total de 78 mil 557 millones de pesos, según el plan maestro incluído en la MIA. Apro