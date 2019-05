Reforma Educativa Regresa A la Cámara de Diputados

Podría Aprobarse Antes del 15 de Mayo: ERA

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que la reforma educativa podría votarse antes del 15 de mayo por los legisladores del Senado de la República, en un período extraordinario de sesiones.

Se espera –dijo- que para este 14 de mayo se lleve a cabo un período extraordinario, acordado por la Junta de Coordinación Política, y aprobado por el pleno, en donde se abordará de nuevo el tema de la reforma educativa.

Y es que Eduardo Ramírez señaló que este 30 de abril, fecha en que se clausuró el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, fue aprobado en lo general, pero no en lo particular, por ello se discutirá de nuevo.

Eduardo Ramírez destacó que el análisis y debate del dictamen en materia educativa es una prioridad del Poder Legislativo, pues uno de los compromisos ha sido echar abajo la mal llamada reforma educativa, misma que violentó los derechos laborales de las y los maestros y trajo consigo un clima de inestabilidad social, sobre todo en estados del sur de México.

Ramírez Aguilar mencionó que con la nueva propuesta se daría certeza laboral a las y los maestros, pues no se pondría en riesgo su permanencia en el servicio, se eliminaría la evaluación punitiva y se garantizaría la educación inicial y universitaria, por mencionar algunas de sus bondades.

Cabe destacar que en este periodo extraordinario se abordarán además de la reforma educativa, otros temas de relevancia como leyes secundarias de la Guardia Nacional, ley de extinción de dominio, ley de paridad de género y la de trabajadoras del hogar. Comunicado de Prensa

La Reforma Educativa se Queda a un Voto de ser Aprobada; Senadores la Regresan a San Lázaro

Ciudad de México.- Pese a su aprobación en lo general, el Senado de la República rechazó en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.

Con 81 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, de un total de 122 senadores presentes, la reforma educativa no logró mayoría calificada, dado que requería de 82 votos.

El senador de Morena Salvador Jara votó a favor en lo general, pero se ausentó durante la votación en lo particular, lo que impactó en el resultado final.

Al no lograr las dos terceras partes, dicha reforma fue devuelta a San Lázaro, en el último día del periodo ordinario de sesiones.

Los senadores de Acción Nacional (PAN) y algunos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.

Lo que atoró la aprobación de la reforma educativa fue el artículo 16 transitorio, que ha causado polémica porque supuestamente abre la puerta a la venta de plazas. Y también la falta de mecanismos de evaluación y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Apro