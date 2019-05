A Punto de Desaparecer Río Suchiate por Intensa Sequía Migrantes Ilegales Cruzan Caminando Sobre el Afluente

* DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS, AUNADAS A LA FALTA DE LLUVIAS, LOS NIVELES DEL RÍO SE MANTIENEN EN ESTADO CRÍTICO, PRESENTANDO PROFUNDIDADES DE SÓLO 10 CM.

* SE INTENSIFICA TRÁFICO DE MERCANCÍAS, PERSONAS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- La temporada de estiaje durante este año ha sido de las más drásticas de los últimas décadas, y es que en algunos municipios de la región del Soconusco se han registrado temperaturas superiores a los 39 grados centígrados, condiciones climáticas que han provocado el descenso de los niveles de ríos, así como de pozos profundos, situación que ha generado escasez del vital líquido en algunas comunidades y colonias de la zona urbana.

Tal es el caso del río Suchiate, considerado como el límite natural entre México y Guatemala, el cual se está secando, ya que el afluente en los recientes meses ha disminuido su nivel de manera considerable, panorama que no se ha había presentado a tales magnitudes.

Este río enfrenta la temporada de estiaje más severa de los últimos años, debido a la intensa ola de calor y la falta de lluvias, condiciones que han provocado que los caudales del afluente se vean disminuidos hasta en más del 90 por ciento.

El titular de Protección Civil (PC) en el municipio de Suchiate, Leobardo Gallardo González, afirmó que en los recientes días en la zona han resentido de las temperaturas más altas a nivel nacional, en donde el termómetro ha alcanzado los 40 grados cuya situación ha impactado de manera severa en el descenso de los niveles freáticos.

Esto ha ocasionado que el nivel del río Suchiate esté a su mínima capacidad, y es que en tiempo de lluvias el afluente supera los 5 metros de profundidad y sus corrientes se desbordan y ocasionan graves afectaciones en las colonias de la cabecera municipal, así como en comunidades de la zona baja.

Durante la presente temporada de estiaje, la parte más profunda del río apenas y alcanza los 50 centímetros, y lo más bajo oscila en los 10 centímetros, por lo que muchos migrantes o personas que cruzan de un país a otro por cuestiones comerciales, lo hacen caminando, por lo que ya no se ven en la necesidad de utilizar las famosas «balsas hechizas».

Es tan drástico el descenso del nivel del río, que decenas de balseros se han visto en la necesidad de improvisar pequeñas islas o muelles con costales de arena para retener el agua.

En toda la ribera del río, se observan montículos de arena que retienen el agua para que las personas que transportan migrantes o mercancías a través de las balsas puedan pasar de una lado a otro, ya que con el bajo nivel del afluente muchos de estos medios de transporte hechizos, han quedado varados en la arena ante el peso de las mercancías que transportan.

Hoy el río Suchiate está seco, en esta época ya no es el río donde las personas cruzaban con el nivel de las corrientes a la cintura, porque si mucho llega a las rodillas, las personas han tenido que hacer excavaciones para retener el agua, por lo que para las autoridades son los registros más críticos de los últimos años.

Gran parte de los productores de banano de la zona usan el recurso hídrico proveniente del Suchiate para regar sus plantaciones, pero debido al descenso el sector agrícola se encuentra en alerta, ya que esta situación podría generar un desabasto de agua para riego.

El entrevistado detalló que en años anteriores en el mes de Febrero o Marzo comenzaban las primeras lluvias en esta zona, pero en este año la temporada de estiaje se ha prolongado, por lo que la unidad de PC Municipal no deja de combatir los incendios de pastizales, cuando antes no sucedía esta problemática.

“El rango de temperaturas que tenemos registrados en el municipio durante este año son bastantes fuertes, oscilan entre los 38 a 40 grados centígrados, y aunque la temporada de estiaje casi concluye de manera oficial, todavía se espera para los próximos días un incremento considerable del calor”, acotó.

Por último, el titular de PC recomendó a la población a tomar medidas de precaución ante las altas temperaturas, como no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, tomar bastantes líquidos, utilizar, gorras o sombrillas y no consumir alimentos en la calle, ya que ante estas condiciones, muchos alimentos sufren una descomposición rápida, lo que podría generar enfermedades gastrointestinales. EL ORBE/Marvin Bautista