Acuerda CIOAC Realizar Protestas Contra el Ayuntamiento de Tapachula

Eduardo Vázquez Méndez, el declarante.

* Por inseguridad, Desabasto de Agua, Falta de Obras, Entre Otros Problemas.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Más de 60 representantes comunitarios de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), acordaron en las últimas horas, realizar una jornada de protestas en contra del Ayuntamiento de Tapachula, por la desatención a los problemas prioritarios de la sociedad.

Eduardo Vázquez Méndez, dirigente regional de esa organización, dio a conocer en entrevista que, en la reunión sostenida en la colonia “El Alazán” de esta ciudad, se abordó el tema de la pésima actuación de las autoridades locales en los siete meses que llevan al frente de la administración.

Recordó que el pasado 10 de Abril realizaron una movilización pacífica por las principales calles de la ciudad que concluyó con un mitin en la explanada exterior del Palacio Municipal, en la que solicitaron a las autoridades locales la atención a un pliego petitorio relacionado a las prioridades de las colonias populares.

Sin embargo, según dijo, se les negó el diálogo con el alcalde Oscar Gurría Penagos, y tampoco hubo respuesta a sus peticiones.

Para no actuar con decisiones unilaterales, anunció que la CIOAC realizará consensos en todas las comunidades en las que tienen presencia, para acordar las acciones de protesta a seguir.

Precisó que se respetará los acuerdos que se tomen y, por lo mismo, no hay fecha ni hora definitiva todavía para el comienzo de sus manifestaciones.

A diferencia de las protestas de hace un mes, comentó, ahora la sociedad de Tapachula se encuentra muy irritada por la falta de atención de las autoridades locales, pudiendo producir que se desborden las pasiones.

En aquella ocasión habían dado a conocer que Tapachula ha caído en la ingobernabilidad, por tener unas autoridades municipales que no tienen la capacidad para atender los problemas de la población.

Destacaron que han tenido reuniones con las autoridades locales en las cuales se les ha planteado temas como el de la inseguridad, basura, desbasto de agua, falta de obras, entre otras, pero no les han dado respuesta alguna. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello