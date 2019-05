Atlético de San Luis, Campeón del Ascenso MX

* Podrá Ascender a la Primera División.

Estadio Alfonso Lastras.- ¡La noche soñada! Club Atlético de San Luis se coronó en el ASCENSO Bancomer MX, es bicampeón del certamen al alzar el trofeo en el Apertura 2018 y Clausura 2019. Con esto Los potosinos son el nuevo equipo en la LIGA Bancomer MX. ¡Bienvenidos!

Ían González al minuto 16 estuvo a punto de abrir el marcador, el delantero de Atlético de San Luis se fue al mano a mano, Gaspar Servio salió a achicar, González tocó por arriba, el balón pasó a un costado del arco de Dorados.

Los sinaloenses respondieron con la siguiente jugada, Julio Nava probó desde fuera del área, la redonda le quedó a las manos de Felipe Rodríguez. Teníamos gran partido en el Alfonso Lastras.

San Luis siguió insistiendo, Fernando Madrigal intentó desde fuera del área, Gaspar Servio sacó el manotazo para mandar a tiro de esquina. Con gran espectáculo en los 45 minutos y sin movimiento en el marcador; las dos escuadras se fueron al descanso.

En la parte complementaria los potosinos fueron insistentes en la ofensiva, en dos ocasiones Ían González se perdió el tanto para abrir el marcador. El encuentro se equilibró Dorados no encontraba los espacios.

Pocas fueron las acciones en este segundo tiempo, los estrategas hicieron modificaciones, el ansiado gol no llegó y se fueron a los tiempos extra.

Leandro Torres tuvo la oportunidad de abrir la pizarra, recibió balón filtrado de Ían González, ‘el Chino’ buscó el segundo poste, la pelota pasó a un costado del arco de Dorados. El invitado se negaba a llegar.

El gol llegó al 102’ de tiempo corrido, en cobro de falta, el arquero Gaspar Servio no se pudo quedar con la redonda, Unai Bilbao atento a la jugada, remató dentro del área, las redes se movieron, el júbilo de la afición hizo estallar el Alfonso Lastras.

El tiempo siguió transcurriendo, los sinaloenses buscaron con la táctica fija, San Luis insistió desde fuera del área, el segundo tanto no llegó. El central marcó el final del encuentro. Club Atlético de San Luis es el nuevo equipo de la LIGA Bancomer MX. Agencias