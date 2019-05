En Cuatro Meses, Casi 40 mil Deportados y 10 mil Migrantes Deambulando en Tapachula

* LA MADRUGADA DE AYER DOMINGO SE SUSCITÓ UN NUEVO MOTÍN EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO “XXI”, REPORTÁNDOSE LA FUGA DE 90 MIGRANTES.

* POBLACIÓN RECHAZA PRECENSIA DE ILEGALES POR AUMENTO EN LA DELINCUENCIA Y DESPLOME DE LAS VENTAS.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- En las primeras horas de este domingo se registró el quinto motín y fuga ocurridos en las últimas tres semanas en la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, ubicada al norte de la ciudad.

Aun cuando algunos testigos calculaban que se habían escapado unas 400 personas de ese lugar, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que fueron 90.

Confirmó que un grupo personas de nacionalidad cubana albergadas en esas instalaciones “promovió una salida no autorizada de las instalaciones” y que “el personal del Instituto evitó la confrontación, actuando de manera prudente”.

También indicó que se registraron daños menores en el inmueble y que se estaban realizando las denuncias penales correspondientes.

Se cree que en los cinco amotinamientos se han fugado unos 2 mil migrantes que estaban en espera de que fueran deportados a sus naciones de origen, luego de no haber podido acreditar su legal estancia en el país; aunque el INM ha informado otras cifras, en más o menos la mitad.

A pesar de que no ha sido confirmado oficialmente, se teme que entre los fugados había extranjeros que tenían órdenes de aprehensión o de localización en otros países y que serían entregados a las autoridades.

La constante fuga de ese lugar ha hecho sospechar que pudieran estar involucrados directivos, agentes migratorios y personal de seguridad para permitir las fugas, bajo algún tipo de compensación.

También porque en ese mismo periodo han logrado “burlar” la vigilancia en la Costa de Chiapas unos 2 mil migrantes que lograron subir al ferrocarril de carga en el municipio de Arriaga y seguir su camino hacia el centro del país.

Mientras que, según el cálculo de los sectores productivos, hay unos 10 mil extranjeros indocumentados deambulando en Tapachula, en donde hay la posibilidad de que muchos de ellos sean delincuentes o miembros de bandas, como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, con el aval de las autoridades.

Los señalamientos de parte de los mismos migrantes en torno a que en esas instalaciones hay hacinamiento de más del 200 por ciento, luego asegurar que hay encerrados más de 3 mil extranjeros, así como infinidad de actos de corrupción, la delegada, Yadira de los Santos Roblero, es intocable en este periodo de la Cuarta Transformación.

Se anunció durante el fin de semana, que este lunes reiniciará actividades el área de Regulación Migratoria, en las instalaciones administrativas del INM, ubicada a un costado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por el Residencial Las Vegas, al sur de la ciudad.

Aún cuando no es un anuncio oficial, desde este domingo cientos de cubanos se concentraron en ese lugar para presentar sus solicitudes y ser beneficiados con el oficio de salida (salvoconducto), que les permita en un plazo no mayor de 15 días, transitar por todo México sin ser detenidos.

Históricamente, ese documento les permite a los originarios de Cuba (solamente) llegar hasta la frontera con Estados Unidos y solicitar a ese país la condición de asilo.

Esa área en Tapachula se había cerrado luego de las manifestaciones de protestas de parte de los cubanos que, por un lado, reclamaban la tardanza de las oficinas migratorias en Tapachula que los obligaba a permanecer muchos días en la ciudad.

Reclamaron también que supuestos agentes migratorios y “gestores” les cobraban hasta mil Dólares por tramitar ese documento a cada uno de ellos, cuando en realidad es gratuito.

Casi 40 Mil Deportados en Cuatro Meses.

Por otro lado, en la tarde de este domingo se dio a conocer que México ha deportado en los primeros cuatro meses del año a casi 40 mil personas de diferentes nacionalidades por tener una condición de estancia irregular en el país.

Según esos datos, durante Enero fueron repatriados cinco mil 596 personas; en Febrero, 8 mil 47; en Marzo, 11 mil 40, y en Abril 14 mil 970.

Eso significa que en el primer cuatrimestre del año hay un incremento de cerca del 170 por ciento en el número de las personas deportadas desde México, comparadas con el mismo periodo, pero del año pasado.

Cabe mencionar que, en estos cuatro meses, han sido presentados o se han entregado voluntariamente poco más de 52 mil personas. De ellos, un 75 por ciento fueron repatriados, y el resto, pudo obtener un oficio de salida (salvoconducto) para cruzar todo el país sin ser detenido, o ser beneficiario de algún otro programa federal.

Entre estos, la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) con oportunidad de trabajo, el asilo, refugiado u otros.

El paso ilegal de extranjeros por la vía de Guatemala no ha cesado. La nula vigilancia y la corrupción ha permitido que unos 500 migrantes crucen diariamente de manera irregular por la franja limítrofe entre Chiapas y esa nación centroamericana.

Además, tan solo en Abril se contabilizaron oficialmente seis caravanas con un total de más de 12 mil extranjeros de origen hondureño, salvadoreño y de otras nacionalidades que entraron ilegalmente por la frontera sur de México, sin contar los que hicieron lo mismo, pero en grupos separados.

En términos generales de lo ocurrido en los últimos seis meses, la población en donde hay presencia de migrantes, los rechazan tajantemente e incluso, se han registrado varios enfrentamientos, sobre todo en la región de Baja California.

La apreciación de la sociedad es que los migrantes están relacionados directamente con el incremento en los niveles de inseguridad, así como en el desplome de las ventas, el retiro del turismo y las inversiones.

De acuerdo a académicos de El Colegio de la Frontera Norte, cada año transitan en el país unos 200 mil centroamericanos que entran al país de manera ilegal y, por ello, el número de asegurados sigue siendo una cifra menor. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello