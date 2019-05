Riesgosa la Propuesta de Permitir Posesión de Armas en el Hogar

* Manifiesta el Abogado Manuel Márquez González.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- Ante el reciente anuncio del Gobierno Federal para que se permita a la población la posesión de armas en el domicilio para que la defensa de la integridad física, el doctor en Ciencias Jurídicas, Manuel de Jesús Márquez González, señaló que será riesgoso y de consecuencias fatales el comercio de armas en el país para la juventud.

Es decir, manifestó, los jóvenes deben de encontrar en los espacios o áreas de recreación de deporte, de convivencia, una salida a esa energía propia de la juventud, pero no en el uso, juego, tráfico, posesión o manejo, de un arma de fuego que nos pudiera traer consecuencias fatales, pues tener un arma de fuego en un domicilio implica mucha responsabilidad, principalmente para el jefe o la jefa de familia.

“Nuevamente se han iniciado los comentarios con relación a la posesión, a la portación de armas y sobre todo en el domicilio para que pueda servir de defensa y de apoyo, son temas de mucho interés para la sociedad, porque se refiere prácticamente a esta época de incertidumbre e inseguridad que vivimos en esta zona del país, en la frontera con Centroamérica”.

“La inseguridad de septiembre de 2018 para acá se ha incrementado debido más que nada al flujo constante de grupos de centroamericanos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades, que van en busca de los que le han llamado por tradición ‘el sueño americano’, hacia el norte del país, y necesariamente tienen que entrar por esta frontera que no es porosa como algunos le han llamado. Esta es una frontera abierta, y ahí lo dice Nicolás González Perrín en ese libro que presentó el año pasado, para hacer posible lo imposible, porque ha analizado los problemas de seguridad pública en todo el país, en las regiones, porque incluso estuvo comisionado en 7 Estados del sureste del país durante aproximadamente 4 años”, agregó.

El también maestro universitario señaló que hoy que surge de nuevo lo relativo a que si una persona o un ciudadano puede poseer, portar o tener un arma, “el artículo décimo constitucional señala claramente que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, esto desde luego, porque constituye una seguridad y una legítima defensa. La Corte tiene también establecidos criterios del derecho de poseer un arma en tu domicilio, tampoco podría constituir en un uso abusivo de ese derecho de la legítima defensa, porque se encuentran en el desglose de esta reflexión de la posesión de armas en el domicilio, también de que no se va a tener un arsenal de alto poder o de aquellas que son de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Armada y la Marina, por eso hay una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

En los diversos sexenios se ha retomado el tema de la posesión de armas para la defensa en el domicilio, donde ha surgido la opinión de juristas, de dirigentes de sectores empresariales y líderes sociales, quienes se han mostrado en contra de la industria bélica en el país, que quizá por un lado podría ser benéfica porque generaría inversión fresca y fuentes de empleos, pero hay el temor que la población pueda caer en estados de violencia, de inquietud, de inseguridad, toda vez que basta con ver lo que ocurre en los centros escolares en los Estados Unidos, en donde alumnos y exalumnos de 16 y 17 años ingresan a las instituciones y realizan masacres contra alumnos que nada tienen que ver con estos grupos delincuenciales, sostuvo.

En estos momentos sería muy riesgoso y de mucha intranquilidad echar andar este proyecto por parte del Gobierno, señaló, de por sí en esta Frontera Sur, que siempre ha tenido fuertes problemas "y que actualmente se nos ha conflictuado, esta frontera que estamos viendo, hoy se desmorona la seguridad y la tranquilidad con que de alguna manera vivíamos las familias de esta región del Soconusco, de Chiapas, con la llegada constante de miles de gentes que se han quedado a vivir de manera temporal en esta ciudad".