Operan Cientos de “Mini Casinos” en Mercados y al Exterior de Escuelas

Tapachula Chiapas; 08 de Mayo.- Aun cuando los “mini casinos operan de manera ilegal, en los recientes meses se han incrementado los negocios de máquinas traga monedas ante la complacencia de las autoridades, afirmó el presidente de la asociación “Por un Progreso de las Colonias”, Fernando Unda Castañeda.

Los mercados públicos y colonias aledañas a centros educativos han sido inundados por mini casinos que operan en la clandestinidad, promoviendo el vicio y la ociosidad entre los menores de edad, cuyos negocios estafan a la población y aunque en diversas ocasiones se han denunciado, las autoridades son omisas, lo que deja entrever están inmersas en corrupción, de lo contrario no permitirían el funcionamiento.

Dijo que las autoridades deben de implementar operativos para el decomiso de máquinas traga monedas, toda vez que estos equipos de juego, han aumentado alrededor de instituciones educativas y en mercados públicos, sin control alguno, lo que causa molestias a los padres de familia.

A pesar que estos “minicasinos” operan fuera de la ley, han aumentado considerablemente, esto ante la apatía de las propias autoridades de implementar operativos para asegurarlas, toda vez que niños y amas de casa han sido víctimas de la estafa que ahí se genera.

Estos lugares operan sin temor alguno, por lo que las máquinas pueden ser vistas en casas particulares o en locales comerciales y es que a pesar de no estar permitido su funcionamiento, están abiertos a cualquier hora del día.

En el caso de los menores de edad, se ha visto que muchos ya no acuden a la escuela por pasar horas en las máquinas de juego y aunque los padres han solicitado a las autoridades sean retiradas de comercios aledaños a los centros educativos, no han tenido respuesta. EL ORBE/Marvin Bautista.