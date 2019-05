Repatría EU 50 Mil Mexicanos Entre Ellos 3 Mil Chiapanecos

*En el Primer Trimestre del Año.

Tapachula, Chiapas; 9 de Mayo.- El Gobierno de los Estados Unidos repatrió en el primer trimestre de este año a 49 mil 490 mexicanos que no pudieron acreditar su legal estancia en esa nación norteamericana.

De acuerdo a cifras oficiales, 45 mil 111 de los deportados a territorio nacional son del sexo masculino y los 4 mil 379 restantes, del femenino.

Las medidas migratorias aplicadas contra los mexicanos, los aseguramientos y las repatriaciones, han ido en aumento conforme pasan los meses de este año.

Por ejemplo, en Enero fueron 14 mil 66 los connacionales que fueron enviados de regreso; en Febrero, 15 mil 594; mientras que, en Marzo, la cifra ascendió a 19 mil 830.

En ese periodo del 2019, el Estado de Guerrero ocupa el primer lugar en el número de deportados desde los Estados Unidos con 5 mil 700. Le siguen Oaxaca con 4 mil 918; Michoacán, 3 mil 925; la Ciudad de México, 3 mil 918; Veracruz, 2 mil 932.

Chiapas se ubica en la sexta posición de la tabla con 2 mil 834 repatriados en los primeros tres meses del año.

Dentro de los mexicanos que fueron retornados en ese periodo, se contabilizaron a 2 mil 928 menores de edad. De ellos, 2 mil 578 eran varones y el resto mujeres.

De ese grupo habían 203 de origen chiapaneco. 94 de ellos con edades que iban desde los 12 a los 17 años de edad y, 2 menores de 11 años.

Más de 50 mil Asegurados en México en un Trimestre.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó en la noche de este lunes que en los tres primeros meses del año fueron asegurados y presentados ante las autoridades, un total de 51 mil 607 extranjeros que no acreditaron su legal estancia en suelo azteca.

De esa cifra, 8 mil 248 corresponden al mes de Enero; 10 mi 39 de Febrero, así como los otros 12 mil 756 restantes de Marzo.

Durante ese trimestre del 2019, el número de personas presentadas ante el INM por encontrarse en condición irregular en nuestro país, se incrementó de manera significativa en comparación con el mismo periodo de 2018.

Y es que, en ese mismo lapso, pero del año pasado, se habían asegurado a 44 mil 62 personas; es decir, alrededor del 17 por ciento menos

Según la dependencia, eso se debe a que, en los primeros meses de 2019, el flujo de personas procedentes de Centroamérica, principalmente de Honduras, aumentó de manera muy notable en comparación con la tendencia del 2018 y años anteriores.

A pesar de ello, organismos productivos han señalado que aún hay alrededor de 10 mil indocumentados deambulando en Tapachula y un promedio de 500 que cruzan diariamente la frontera con Guatemala de manera irregular.

Esos mismos grupos de la sociedad han señalado que hay una gran incidencia de participación de extranjeros en los delitos que se cometen en Tapachula y en los municipios aledaños y, por eso, hay una relación directa entre los flujos migratorios y los altos niveles de inseguridad.

Hay también pánico en la sociedad luego de haberse confirmado la presencia de enfermedades mortales entre los migrantes que pasaron por Tapachula, como el sarampión, sida, sífilis, y otras.

Han señalado que es una farsa el cordón sanitario y las autoridades de Salud se han limitado a colocar módulos de atención médica a los migrantes que lo soliciten, pero no hay un rastreo general de posibles afectados.

Aún cuando se ha descartado que, hasta el momento no se ha detectado ningún caso del mortal Ébola, los focos rojos se han encendido luego de un brote de esa enfermedad en África, con más de mil confirmados de los últimos días. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello