Alerta Roja en Chiapas por Más de 300 Enfermos con Dengue

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo.- Aún cuando la temporada de lluvias no comienza oficialmente sino hasta la próxima semana, que es cuando se reproduce el mosco transmisor, el Dengue ha iniciado el primer cuatrimestre del año con un incremento del 252 por ciento en el número de casos confirmados, con relación a lo ocurrido en el 2018.

De acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud federal, dado a conocer este fin de semana, el 77 por ciento de las personas afectadas corresponden a los Estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Jalisco y Quintana Roo.

Hasta el cierre de la información recabada, hay en el país mil 694 pacientes que dieron positivo a esa enfermedad, casi tres veces más que en el mismo periodo, pero del año pasado, cuando iban 481.

Lo peor de todo es que hay 13 mil 675 pacientes que probablemente están infectados con ese virus porque, aun cuando ya presentan los síntomas, las pruebas de laboratorio todavía no lo confirman.

Para estas fechas, pero en el 2018, había 6 mil 936 personas que se mantenían en la clasificación de probables afectados, ya que esperaban los resolutivos de los exámenes clínicos.

De lo ocurrido hasta ahora en territorio nacional, mil 17 casos confirmados corresponden al Dengue no grave (DNG); 549 con signos de alarma (DCSA); además de 128 graves.

La lista de las entidades con el mayor problema de casos de Dengue la encabeza Chiapas con 368 y dos de los tres decesos registrados por ese mal en el país durante lo que va el 2019.

Le sigue Veracruz con 356 y un fallecido; Tabasco, con 206; Jalisco, con 188; Quintana Roo, 186; Michoacán, 125; Oaxaca, 52; Colima, 33; San Luis Potosí, 29; Tamaulipas, 27, entre otros.

En torno a Chiapas, hasta la semana epidemiológica No. 18, se han confirmado 368; de ellos, 97 son del tipo no graves; 226 con signos de alarma y 45 graves; además de mil 521 probables infectados.

Según el análisis, el mayor número de afectados con Dengue con signos de alarma y los graves, son niños entre los cinco y 14 años de edad; mientras que, en el no grave, son de los 10 a los 19.

Ante ese panorama para la entidad, este domingo el Gobierno Federal y el del Estado sumarán esfuerzos y darán el banderazo de las acciones preventivas contra el Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro, Malaria, entre otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

El arranque de la jornada en la lucha contra esos males endémicos se desarrollará en Tapachula. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello