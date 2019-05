Carretera Costera una Trampa Para Automovilistas en Época de Lluvias

Alberto Espinosa Torres, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo.- Ante la falta de atención del Gobierno Federal, las carreteras del sur del país están convertidas en una trampa mortal para los conductores, ya que debido a la falta de mantenimiento y rehabilitación se han formado grandes baches, los cuales han sido factor de innumerables accidentes automovilísticos que terminan no sólo en daños materiales, sino también con la pérdida de vidas humanas.

Un ejemplo de esto es la carretera Costera, que se encuentra en pésimas condiciones, y aunque desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se anunció su rehabilitación desde el municipio de Arriaga hasta Tapachula, nunca se ejecutaron los trabajos, por lo que el tránsito por esta vía de comunicación es un verdadero peligro para los automovilistas.

El gerente de «Autobuses Aexa» en Tapachula, Jorge Alberto Espinosa Torres, dio a conocer que las condiciones de la carretera no son las adecuadas y al acercarse la temporada de lluvias el riesgo aumenta, pues el agua cubre los grandes agujeros que hay en la carpeta asfáltica, por lo que muchos automóviles o camiones caen en los hoyos y sufren graves afectaciones, e incluso llegan a salirse de la carpeta asfáltica.

Desde el tramo Tapachula-Mapastepec, existen baches en toda la carpeta asfáltica, y aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza en ocasiones el bacheo de los mismos, el trabajo y materiales que utilizan es de pésima calidad, por lo que con el paso de los días una vez más los agujeros vuelven a formarse.

De Tapachula hasta el municipio de Mapastepec, que tiene una longitud de 100 kilómetros, la cinta asfáltica presenta un deterioro considerable al no estar concesionada su rehabilitación o mantenimiento, por lo que existe la preocupación de que, ante el inicio de las lluvias en la zona, esta problemática sea factor para el incremento de accidentes.

Los vehículos de bajo tonelaje son los que sufren mayores daños debido al pésimo estado de la carretera, ya que al caer a los baches sufren la “ponchadura” de llantas o el desperfecto de piezas, además, son más susceptibles a salirse de la carpeta asfáltica e incluso muchos conductores al ir liberando los agujeros causan accidentes automovilísticos.

«Con las lluvias muchas veces los baches se ocultan con el agua, y ha ocasionado hechos lamentables en las cuales automóviles se han salido de la carretera al poncharse una llanta, situación que mantiene molestos a todos los automovilistas y transportistas de esta región de Chiapas», sostuvo.

Lamentó esta situación a pesar de que la Costera es una importante vía de comunicación con Centroamérica, desafortunadamente ha sido olvidada desde hace varios años por las administraciones federales, ya que no ha sido rehabilitada en su totalidad.

Para finalizar, hizo el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ejecute los trabajos que se tenían previstos desde la administración pasada, pues de no atenderla en esta temporada de lluvias los daños pueden ser mayores, por ello pidió al Gobierno Federal mayor atención para las carreteras de la frontera sur. EL ORBE/Marvin Bautista.