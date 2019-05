Ayuntamiento de Tuxtla Chico Desatiende Problema Inseguridad

* Empresarios son Víctimas de la Delincuencia.

Tuxtla Chico, Chiapas, 11 de mayo.- Ante la ola de inseguridad que prevalece en este municipio y que el Ayuntamiento ha sido incapaz de combatir, el sector restaurantero, comerciantes y población en general se han organizado para atender esta problemática, según comentó el presidente del Corredor Turístico Gastronómico Izapa, Carlos Carrasco.

Dijo que como empresarios y comerciantes se tuvieron que organizar para combatir la delincuencia realizando rondines, poner seguridad e instalar cámaras de video vigilancia, lo que les ha funcionado bastante bien, en las noches dejan personas que cuiden los negocios, ya que era durante las noches cuando más se cometían los atracos también a las casas habitación.

No hay recorridos de vigilancia por parte de seguridad pública municipal, por lo que se acercaron a la policía estatal para solicitar la intervención y afortunadamente hubo la respuesta ante el incremento de la ola de inseguridad en el Corredor Turístico Gastronómico, explicó.

Añadió que la inseguridad se ha mantenido bastante alta en la región, pero en el caso de Tuxtla Chico se han visto afectados tanto los habitantes como los comerciantes y empresarios, ya que aparte que disminuye el número de visitantes, les genera gastos para el pago de vigilancia con policías auxiliares.

Carrasco señaló que esta problemática es en todo el municipio, lamentablemente el Ayuntamiento no hay pedido el apoyo de corporaciones estatales y federales para que se brinde seguridad, toda vez que la corporación municipal ha sido rebasada.

“Desgraciadamente no hemos visto recorridos de Seguridad Pública Municipal al menos en lo que se refriere al Corredor Gastronómico que inicia desde la entrada a la cabecera municipal hasta el Kilómetro 6, que son alrededor de 28 restaurantes”, explicó.

Aseguró que es bastante preocupante la inseguridad que se vive, lamentablemente no tienen el apoyo de la Policía Municipal y han tenido que recurrir a otra instancia ante el abandono de la autoridad municipal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González