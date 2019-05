Crisis Financiera de la UNACH Rebasa los 2 mil 300 Mdp: Rector

Carlos Natarén Nandayapa, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo.- En el país, alrededor de 34 universidades públicas operan con números rojos, por lo que en esta situación generalizada, la Universidad Autónoma de Chiapas no es ajena a esta problemática, al grado de que en algunas instituciones se ha complicado el proceso del pago de los salarios de los docentes y la liquidación de algunas prestaciones de ley.

En este sentido, el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Carlos Natarén Nandayapa, reconoció que la UNACH tiene un adeudo de más de 2 mil 300 millones de Pesos, que comparativamente significa el presupuesto de un año y medio, por lo que la situación es preocupante, porque se complican muchas áreas y programas que comúnmente se desarrollaban.

La situación financiera de la Universidad es difícil de resolver, puesto que cada año necesitan de 2 mil millones de Pesos que no logran tener, y se suma a que más del 80 por ciento del presupuesto se destina para el pago de la nómina, por lo que queda muy poco presupuesto para su operatividad.

La Federación destina recursos a las universidades de acuerdo a la cantidad de alumnos, y en un comparativo en la Universidad de Zacatecas se tiene el mismo número de maestros que en la UNACH; sin embargo, en la primera se atienden a cerca de 55 mil alumnos y en Chiapas a 22 mil, por lo que en promedio se registra un 9.3 alumnos por maestro en la UNACH, cifra que está por debajo del sistema educativo de Finlandia.

Ante esta situación, Natarén Nandayapa sostuvo que la Universidad debe replantearse hacia dónde pretende dirigirse, optimizar recursos y consolidar los programas que tengan una función social, de tal manera de que otras tareas o proyectos que no sean imprescindibles queden al margen.

Se cuenta con un respaldo total del Gobierno del Estado por atender las necesidades de la UNACH, también al Gobierno Federal le interesa seguir fomentando la instrucción académica universitaria, dijo, pero deberá existir aún más el compromiso de todos los maestros que se identifiquen con la institución, para entre todos poder encontrar soluciones a esta crisis financiera.

Por último, agregó que no habrá grandes inversiones en los próximos 3 años en la Universidad, pero hay compromisos como el Polilaboratorio de Ciencias Químicas, que tiene alrededor de 10 años en que no ha podido cristalizarse, ante ello se comprometió que en su gestión encontrará las vías de financiamiento para su conclusión. EL ORBE/Marvin Bautista.