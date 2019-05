En Tapachula, Encabeza Rutilio Escandón Pavimentación del Camino a la Pita y Arranque del Operativo Contra el Dengue

* EL GOBERNADOR MANIFESTÓ QUE ESTA IMPORTANTE OBRA BENEFICIARÁ A 40 COLONIAS, BRINDANDOLES VIALIDADES MAS SEGURAS Y RÁPIDAS

* TAMBIÉN ENTREGÓ AMBULANCIAS A SUCHIATE Y MAPASTEPEC, ASÍ COMO MOBILIARIO Y EQUIPO A LA JS No. VII.

En Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de arranque a la pavimentación del Antiguo Camino a La Pita, una vialidad que será segura, rápida y digna, en beneficio de 40 colonias del suroriente de este municipio.

Ante el pueblo tapachulteco, el mandatario manifestó que en Chiapas se realizarán todos los trabajos necesarios y urgentes para comunicar a la población de mejor manera y promover el empleo y el desarrollo, mediante obras que las y los habitantes requieren para llevar a cabo sus actividades cotidianas, como ir a los centros de trabajo y planteles escolares.

“Deseo ver un Chiapas con todas sus regiones unidas y con una gran voluntad para caminar hacia el porvenir, y cuando hay voluntad y se combate la corrupción el recurso alcanza, queremos que el presupuesto del pueblo se ejerza en obras como ésta, que facilitan su desarrollo y permiten que la gente transite de forma rápida y segura hacia su destino”, apuntó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, explicó que en estos casi cuatro kilómetros de vialidad urbana se invertirán más de 80 millones de Pesos y se construirán con concreto hidráulico, señalamientos e iluminación, lo que permitirá un tránsito con mayor confianza, tanto para peatones como para vehículos.

“Como ha instruido el Gobernador, se privilegia construir las obras con empresarios de la región para activar la economía y darle trabajo a nuestra gente, de esta forma, se generarán 400 empleos directos, más la adjudicación y compra de material”, detalló.

Asistieron acompañando al mandatario, funcionarios estatales y empleados locales, así como representantes de la sociedad.

Encabeza Inicio de Jornadas Quirúrgicas

y Operativo Contra el Dengue

Al dar inicio a las Jornadas Quirúrgicas y del Operativo Contra Dengue, Chikungunya y Zika, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó la urgencia de atender la salud, porque la gente no puede esperar para recibir servicios de calidad que garanticen su bienestar.

Manifestó que hoy en Chiapas se inaugura una nueva etapa de la salud, con infraestructura funcional y el equipo adecuado para atender al pueblo como se merece, por lo que pidió a las personas encargadas de brindar los servicios hacerlo de forma eficaz y afectuosa.

“Estamos equipando con los mejores aparatos y no descansaremos hasta que las y los chiapanecos tengan acceso a herramientas de alta fidelidad y calidad, como es la resonancia magnética y tomógrafos, así como con medicamentos. La salud es un derecho constitucional y un acto de humanidad”, expresó.

En el caso del Dengue, Chikungunya y Zika, destacó la importancia de la prevención y de la colaboración no sólo de los equipos médicos, sino de la sociedad. “Queremos que nadie perezca por estas enfermedades, necesitamos combatirlas y contrarrestarlas y sólo podemos lograrlo si estamos unidos”.

Para la puesta en marcha de este operativo se contará con 323 recursos humanos, 18 vehículos, 18 máquinas pesadas, cuatro termonebulizadoras, seis motomochilas, 92 cajas de larvicidas y 260 bidones de adulticida.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, detalló que hay tres áreas de principal atención, como son: el rezago quirúrgico, la salud pública y el tema de investigación de enfermedades como el Dengue.

Igualmente, dio a conocer que se crearán las oficinas de salud para atención especializada a migrantes en Tapachula, “sea uno o una caravana, se tienen que atender. Todo se hace posible a través del gran equipo del Sistema de Salud”.

Durante esta gira, el mandatario entregó dos ambulancias, una a Suchiate y otra a Mapastepec; y a la Jurisdicción Sanitaria No. VII, mobiliario y equipo como parte del paquete básico garantizado de salud de las unidades Médicas de Primer Nivel, con la finalidad de fortalecer la capacidad, seguridad y calidad de la prestación de los servicios; así como 30 refrigeradores eléctricos normativos y 14 congeladores. Comunicado de Prensa