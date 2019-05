Contra la Reforma Educativa, Protesta la CNTE en Varios Estados e Inicia Paro Nacional de 72 Horas

*EN LAS CONSIGNAS LOS MAESTROS SE PRONUNCIARON EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO, LA REINSTALACIÓN DE LOS PROFESORES CESADOS Y LA LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS.

Tapachula, Chiapas; 15 de mayo.- Mientras que en el Congreso de la Unión declaraban este miércoles la constitucionalidad de la Reforma Educativa impulsada por el nuevo gobierno federal, afuera y en varias entidades, miles de maestros iniciaron un paro nacional por 72 horas.

Irónicamente, justo el Día del Maestro, los legisladores enviaron el resolutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, luego del respaldo de 22 congresos locales.

La movilización de este miércoles por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incluyó marchas, bloqueos de calles, plantones, mítines, entre otros.

Los mayores problemas se vivieron en la Ciudad de México, luego de que arribaron docentes de diversas regiones del país y se incorporaron en un solo contingente que partió desde la ex Escuela Normal Superior, en la colonia San Rafael, hacia la Plaza de la Constitución.

Los maestros mostraron el músculo, más no el poder. En un zócalo repleto, exigían la abrogación de la nueva Reforma Educativa, pero en esos momentos los legisladores aprobaron todo.

Además del tema relacionado a la Reforma Educativa de Peña Nieto y, ahora, la de López Obrador, los maestros se pronunciaron en defensa de la educación pública, la estabilidad en el empleo, la reinstalación de los profesores cesados y la libertad de presos políticos.

Ahí decidieron instalarse en un plantón que, de acuerdo a la agenda magisterial, lo mantendrían hasta este viernes, y luego, durante el fin de semana, celebrarán una Asamblea Nacional para determinar las acciones a seguir.

También en la Ciudad de México se registraron otras manifestaciones grandes, como el que hizo el Colectivo Justicia para Todos en el Consejo de la Judicatura de la Federación.

Además, el Movimiento Popular Francisco Villa se concentró en la sede del Gobierno de la Ciudad de México, para exigir la continuidad de mesas de trabajo con alcaldes para obtener beneficios sociales; y otra del grupo 11 de Octubre, en el Monumento a la Madre.

Las protestas de los maestros se desarrollaron en varias entidades casi simultáneamente y muy parecidas unas con otras.

Por ejemplo, en Michoacán, la mitad de los docentes adheridos a la CNTE se trasladaron a la Ciudad de México para apoyar la mega marcha y, el resto, se quedó a manifestarse en la entidad.

Allá, Víctor Zavala, dirigente de la Sección XVIII de la CNTE, lamentó que las modificaciones legislativas sean más de lo mismo, al asegurar que hubo pocos cambios en favor del sector magisterial.

En esa entidad confirmaron que a partir de este jueves tomarán las casetas de cobro en las autopistas y permitirán el paso gratuito; mientras que, el viernes, tomarán las alcaldías.

Mientras que, en Oaxaca, miles de profesores de la Sección 22 de la CNTE también agudizaron sus protestas, esta vez con una marcha que cubrió las principales calles de la capital.

Tres días antes, el 12 de mayo, su Congreso local aprobó respaldar la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno Federal.

Eloy López Hernández, líder de la Sección 22, adelantó que, ante la aprobación de la Reforma Educativa, no darán marcha atrás a su lucha, hasta que se instale una mesa de trabajo directamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin la participación del sindicato (SNTE).

En otras regiones del país, como el caso de Guerrero, los maestros ya habían comenzado días antes sus protestas, incluyendo actos vandálicos en el Congreso del Estado.

En el acto, donde participaron jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, agredieron a varios legisladores locales.

Reprocharon la intención del Congreso de la Unión de exonerar al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.

En Chiapas, gran parte de los docentes se trasladaron a la capital, Tuxtla Gutiérrez, donde protagonizaron una mega marcha que convulsionó la ciudad.

Los docentes caminaron desde la entrada Oriente hasta el Zócalo, en donde se instalaron en un plantón y, con ello, cerraron las calles del primer cuadro.

A pesar de que la manifestación fue pacífica, los representantes de los sectores productivos protestaron porque aseguran esa movilización causa millones de dólares en pérdidas a la economía del Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello