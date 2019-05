Habitantes Denuncian Serie de Irregularidades en “Los Coquitos”

Tapachula, Chiapas, 15 de mayo.- Habitantes del fraccionamiento “Los Coquitos” denunciaron que los directivos de la empresa Housing Bahe que construyó las viviendas, ha incumplido con los compromisos que les dio cuando adquirieron el crédito a través del INFONAVIT.

Un grupo de denunciantes que pidieron la omisión de su identidad, dio a conocer que el cableado de la red eléctrica es obsoleto, porque cada que llueve se quedan sin servicio durante varios días.

Esto les afecta porque se echan a perder los alimentos, además hay varias tiendas y sus propietarios sufren pérdidas y nadie se hace responsable, además que se enteraron que la obra eléctrica no ha sido entregada a la Comisión Federal de Electricidad.

Solicitaron al INFONAVIT que realice una investigación en torno a esta problemática, ya que esa empresa sigue construyendo y obviamente los nuevos propietarios de viviendas son víctimas de engaños, toda vez que desde un principio ofrecieron servicio de transporte con el Tapachultecobus, pero esa empresa al parecer no aceptó, entonces había una unidad de la constructora pero el servicio era deficiente.

Quitaron ese servicio y las personas tenían que caminar un promedio de dos kilómetros desde el Libramiento hasta donde se encuentran las primeras casas, lo cual se dificulta con lluvia porque además no hay alumbrado público, que está lleno de baches.

Actualmente un grupo de personas por medio de moto triciclos prestan el servicio de pasaje, muchas veces con sobre cupo, lo que pone en riesgo la integridad de las personas porque las endebles unidades podrían volcarse, ya que la carretera está llena de hoyos y les cobran 7 pesos de pasaje.

CASAS RENTADAS A GENTE EXTRANJERA

Se dio a conocer que por lo lejos y las incomodidades por la falta de servicios públicos, propiciado porque la obra tampoco ha sido entregada al ayuntamiento, la mayoría de viviendas están deshabitadas y en otras, sus propietarios las han dado en renta, lamentablemente a muchas personas de origen extranjero. “Así como hay gente buena, hay gente que podría traer malas influencias y eso significa un riesgo para la integridad de quienes vivimos en la colonia porque obtuvimos el crédito y no tenemos a donde irnos”, señalaron varias amas de casa.

Explicaron que muchas de esas personas ponen música a todo volumen, ingiriendo bebidas alcohólicas afectando a quienes habitan en las cercanías, “aunque el principal problema es el incumplimiento de la empresa constructora que más bien parece que nos defraudó con el contubernio del INFONAVIT”, dijeron.

Informaron que no hay patrullajes de la Policía Municipal y que los delincuentes suben a las azoteas de las casas buscando a quienes robar, situación por la que se han tenido que organizar para tratar de hacer frente a los bandidos, por lo que además han colocado carteles de advertencia.

El pozo ya es insuficiente porque la empresa constructora no le da mantenimiento y está azolvado, situación por la que llega muy poca agua a los hogares y no les alcanza para sus necesidades básicas, lo que les preocupa porque hay niños y personas de la tercera edad, y cuando no hay electricidad tampoco pueden llenar el tanque durante varios días. La redacción