Obra de Drenaje Inconclusa Contamina en Frontera Hidalgo

*Denuncia Dirigente del Comité de Barrios.

Frontera Hidalgo, Chiapas, 15 de mayo.- Inconclusa obra de drenaje de la administración que presidió Leticia Galindo Gamboa contamina en el barrio San Raquel de este municipio, denunció el presidente del Comité de Barrio, Jorge Morán Jiménez.

Dijo que preocupa que la actual administración que preside el alcalde Ever Herrera Ibarra ni da solución a la problemática ni llama a cuentas a la ex alcaldesa ni al constructor.

Desde hace siete meses las autoridades los dejaron abandonados con el proyecto de aguas negras y lo más grave que la actual administración municipal se hace omisa a pesar de estar enterados que con las lluvias el drenaje se sale en los pozos de visita, lo que provoca fuerte contaminación ambiental, donde además transitan las personas y niños que van a la escuela.

Denunció que le han negado la entrada a hablar con el alcalde Herrera Ibarra para solicitarle su intervención y que como autoridad no solape a la anterior administración porque en toda esta pésima obra los únicos afectados son los pobladores.

Hay 60 metros de red de drenaje que quedó sin nivel y deben de sacar la tubería y darle la profundidad correspondiente, pero no hay la atención de parte de la autoridad que además debe de llamar a cuentas a la empresa constructora.

Morán Jiménez dijo que seguramente se acabaron los 5 millones de pesos que enviaron para la obra y de la que les hicieron firmar a base de engaños, por eso ya no quieren responsabilizarse del pésimo trabajo.

Aprovechó para denunciar que el titular de Protección Civil Municipal se ha negado a mandar personal a derramar los árboles que casi tocan con el cableado eléctrico o en su defecto soliciten la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para que baje las cuchillas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González