Chiapas Ocupa Primer Lugar Nacional en muerte materna

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo.- Al sistema de salud le preocupan los casos de muerte materna, sobre todo porque un embarazo no es una enfermedad y no deberían morir mujeres por esta causa, informó Armando Lemus García, director de segundo nivel de atención del ISSSTE a nivel nacional.

Precisó que Chiapas se encuentra en los primeros lugares con estos decesos, durante el año 2018 hubo 77 muertes maternas y del 1 de Enero al 15 de Mayo de 2019 van 21 fallecimientos.

“Es tal la preocupación que nos hemos reunido el Sector Salud en el marco del simposio ‘Salud materna y perinatal, por una maternidad sana’, para buscar las estrategias para disminuir este problema en el que desafortunadamente Chiapas está en primer lugar durante el embarazo, el parto y el puerperio, y ahora también hemos encontrado algunos casos relacionados con el cáncer”, agregó.

El funcionario médico dio a conocer que los factores a los que se les atribuye (la muerte materna) a mujeres, es tener más de 35 años de edad que se embarazan, que no acuden a la consulta prenatal, la malnutrición es otro factor, además de que la mujer se embaraza cuando todavía está adolescente, “lo cual es un tema muy preocupante porque incluso, en México a nivel de Latinoamérica tenemos el primer lugar en embarazos adolescentes”.

Se buscan acciones para que disminuyan las muertes maternas y en el caso de esta unificación entre las instituciones de salud está funcionando muy bien y fue implementada por el actual Gobierno Federal, lo cual ha dado muy buenos resultados, sostuvo; además, en esas comunidades lejanas participan de manera puntual las parteras, “en nuestra cultura las parteras siguen desarrollando un papel fundamental en la atención de las mujeres embarazadas, las mismas que son capacitadas constantemente por la Secretaría de Salud”.

Respecto a que si en la muerte materna tiene algo que ver la infraestructura hospitalaria, señaló que nada tiene que ver porque el embarazo no es una enfermedad, es un estado de salud que la paciente y la familia pueden llevar bien siempre y cuando la mujer acuda a sus consultas médicas, se nutra, “no acuden al médico por cuestiones culturales que ya se deben de cambiar, porque lo principal es que tengan educación para la salud, la infraestructura que tenemos es suficiente y sí hay que mejorarla, pero no es la razón por la que existe la muerte materna”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González