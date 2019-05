Acompañado de Rutilio Escandón, Evalúa AMLO Programa “Sembrando Vida” en Gira por Chiapas

EL GOBERNADOR Y EL MANDATARIO FEDERAL ASISTIERON A LAS ASAMBLEAS EN LOS EJIDOS JANA, DE IXTAPANGAJOYA, Y NUEVA ESPERANZA, EN PALENQUE.

* ESTE PROGRAMA BENEFICIARÁ A 400 MIL CAMPESINOS, SEMBRANDO EN DOS AÑOS UN MILLÓN DE HECTÁREAS

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Chiapas, donde inició su recorrido para evaluar directamente los avances del programa Sembrando Vida, el cual fortalece a las comunidades rurales y el cuidado del medio ambiente, reactivando las economías locales.

Durante las asambleas ejidales realizadas en el ejido Jana, Ixtapangajoya, y en el ejido Nueva Esperanza, Palenque, con la presencia de la secretaria de Bienestar federal, María Luisa Albores González, Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a las familias campesinas beneficiadas con este programa y les pidió su compromiso con estas acciones que buscan reforestar el territorio nacional y crear comunidades productivas que den valor a sus cultivos.

“Tenemos que visitar los pueblos para que sepan que el propósito es sembrar, que las parcelas, ejidales o pequeñas propiedades, se cultiven. En los últimos años, los campesinos hicieron lo que podían de acuerdo a sus recursos, porque no había quién pagara un jornal. Tengan la seguridad de que no va a faltar el apoyo, lo único que les pedimos es que no se desaproveche y cumplan con su responsabilidad. Siembren pensando en la herencia que se dejará a las nuevas generaciones”, apuntó.

El mandatario federal informó que este programa beneficiará a 400 mil campesinos, sembrando en dos años un millón de hectáreas, por lo que ya se comenzó a preparar la tierra y hacer viveros, para que este año se planten árboles en 500 mil hectáreas. “En Chiapas este año se sembrarán 200 mil, para lo que se pagarán jornales de cinco mil 600 pesos mensuales a 80 mil campesinos. No es un empleo temporal, es permanente, todo el sexenio”.

Refirió que entre los principales objetivos se encuentra que nadie se vea obligado a emigrar, que la gente se arraigue en sus comunidades y pueda trabajar donde nació, donde están sus costumbres y cultura; asimismo, que se produzca, porque, dijo, ninguna nación prospera si no es con producción y trabajo.

Tras señalar que para este 2019 se contempla una inversión de 24 mil millones de Pesos para Sembrando Vida en todo el país, el Presidente de México aseguró que todos los programas se financian con el presupuesto sin necesidad de aumentar o crear impuestos.

“La Cuarta Transformación se va a llevar a cabo en todo el país con la participación, el apoyo y compromiso de ustedes; todos tenemos que sacar adelante a nuestro querido México, y aquí, en Chiapas, me acompaña el gobernador Rutilio Escandón, que es mi hermano, y trabajamos de manera coordinada, y así, vamos todos juntos, se atiende a todos, pero primero los pobres”, enfatizó.

Por su parte, Escandón Cadenas destacó que en esta visita, el presidente López Obrador tiene el objetivo de conocer personalmente el trabajo que se realiza en las comunidades, ya que, tan sólo en esta entidad, se reforestarán 200 mil hectáreas, por lo que ya se trabaja de manera organizada en beneficio de las y los sembradores.

“El respaldo del Presidente de la República hacia Chiapas, se materializa en cada acción y programa que beneficia a la gente más pobre, a quienes por años estuvieron en el olvido. Sembrando Vida es el más claro ejemplo, pues, inéditamente, generará 80 mil empleos en nuestra entidad, lo que permitirá combatir el desempleo y el retraso en seguridad social”, expresó.

En nombre de las y los sembradores, la indígena zoque Irma Díaz Díaz, reconoció el apoyo que se da a las comunidades con capacitación y mejoras para el campo: “Jamás habíamos recibido un apoyo al campo en esta comunidad, por eso le damos las gracias de corazón, señor Presidente. Formar parte del programa Sembrando Vida ha traído esperanza a nuestra tierra. Hoy el recurso lo invierto en mis cosechas y cultivos”.

Representando a las y los sembradores de los ejidos Nueva Esperanza y Emilio Rabasa, Araceli Hernández Hernández, agradeció la oportunidad de que el Gobierno de la Cuarta Transformación les brinda para ser parte del crecimiento del campo y el desarrollo del país: “Creemos que el esfuerzo y la dedicación de los beneficiarios del programa Sembrando Vida propiciará el arraigo de los que aquí estamos, y el regreso de aquellos que por necesidad han tenido que abandonar nuestra comunidad”, dijo.

Finalmente, el coordinador Territorial Zona Norte, Manuel Ochoa Ochoa, explicó que esta zona está conformada por 28 municipios, donde se atiende a 209 comunidades y 287 ejidos, y participan siete mil 55 mujeres y 12 mil 945 hombres; asimismo, añadió que actualmente se lleva un avance del 96 por ciento de parcelas validadas, 850 comunidades de aprendizaje campesino y 800 viveros comunitarios. Comunicado de Prensa