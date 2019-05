Rechazando Reforma Educativa, CNTE Concluye Paro Nacional

* Exigen Aumento Salarial del 30%.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó este medio día el paro de actividades de 72 horas y el «plantón» que sostenía en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que finalizaron las protestas contra la reforma educativa, después de la propuesta para reunirse el próximo lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque sostuvo que la CNTE mantiene firme su demanda de «reparación de daños» al magisterio, derivados de la aplicación de la reforma educativa en Chiapas.

Durante el mitin realizado afuera del Palacio de Gobierno, el dirigente sindical advirtió si el Gobierno no respeta el derecho a la educación pública y las prerrogativas del magisterio, la lucha contra la reforma educativa se «mantendrá en las calles».

Previo a la conclusión del paro de tres días, los docentes realizaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez, como parte del plan de actividades de este viernes.

Los maestros se movilizaron en dos grupos que se conjuntaron de distintos puntos de la capital de Chiapas, y se dirigieron al centro, donde el miércoles se instalaron en «plantón» y paro de labores.

La CNTE reiteró que las modificaciones realizadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la reforma educativa son un «maquillaje», por tanto se analiza aún la posibilidad del paro indefinido.

Destacó que la misma lucha que sostuvieron contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto lo volverían a realizar contra el actual que solo «maquilló «la reforma» cuya «esencia permanece».

La Coordinadora sostuvo que las modificaciones a la reforma educativa no cumplen con las demandas magisteriales.

La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusó que la Cuarta Transformación en Chiapas es una simulación, porque «protege» a quienes se llevaron los recursos financieros de los maestros.

Las autoridades mantienen deudas con la sección 40 del SNTE, y aún no se establece cuándo se pagarán. Se trata de salarios de educadores interinos, horas a docentes de base y basificación de catedráticos idóneos, puntualizó la disidencia magisterial.

Con Foro Político Concluye la Sección 22 de la CNTE

los 72 Horas de Paro en Oaxaca.

Dentro de su jornada de lucha los integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en su tercer y último día de movilizaciones realizan un foro Político-Educativo en la ciudad de Oaxaca.

Los profesores este día no salieron a marcha, lo que realizan es un foro en la Alameda de León, con el cual indicaron culminarán el paro nacional de 72 horas que convocó su sindicato, para manifestar su rechazo a la reciente Reforma Educativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador, la cual entró en vigor este jueves 16 de Mayo.

El secretario de Organización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Genaro Martínez Morales, en entrevista, al inicio del Foro Político Educativo, señaló que el movimiento tiene claro que su única ruta es la movilización y organización, ya que ésta ha permitido detener la reforma educativa.

“Hemos demostrado que la reforma educativa no es lo que se maneja, por eso decimos que se abra y se revise todo para restituir los derechos de los trabajadores”.

Reiteró que al publicarse la reforma educativa varios aspectos quedaron suspendidos como el de la evaluación.

“Nosotros tenemos una propuesta de evaluación dentro del PTEO, al final se tiene que tomar en cuenta la opinión de los especialistas porque con un instrumento estandarizado de evaluación no va a funcionar”.

Sobre el foro político, comentó que participarán académicos que darán una opinión crítica sobre el contenido de la reforma educativa desde lo pedagógico y laboral, porque la abrogación de la reforma no se cumplió.

Finalmente, el entrevistado dijo que mañana en plenaria el magisterio analizará las respuestas al pliego petitorio que entregaron el pasado 1 de Mayo al Gobierno Estatal, por lo que definirán en consulta a las bases las acciones a seguir sin descartar el inicio de un plantón. Sun