Autoridades del INM y Diplomáticos de Centroamérica Analizan Problema Migratorio

* LA REUNIÓN SE REALIZÓ EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA “SIGLO XXI”, DONDE SE ABORDARON TEMAS COMO LA REPATRIACIÓN DE ILEGALES, LAS CONDICIONES EN QUE SON ALOJADOS LOS MIGRANTES EN LOS ALBERGUES, ENTRE OTROS.

* PARTICIPARON REPRESENTANTES DIPLÓMATICOS DE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR.

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo.- Representantes consulares de diversos países centroamericanos, se reunieron este viernes en la ciudad con funcionarios federales mexicanos, como parte de la atención a los temas de la Agenda Frontera Sur.

En el acto, celebrado en la Estación Migratoria Siglo XXI, asistieron servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración (INM) y uno de los temas que se trataron fue el de los empleos para la región limítrofe entre Chiapas y Guatemala.

Otro de los temas prioritarios es que las instalaciones migratorias actuales ya no son suficientes para enfrentar el flujo de migrantes que llega al país. Por ello se estudia la posibilidad de construir albergues para extranjeros en situación irregular.

De confirmarse esas inversiones en los próximos días, el primer proyecto de ese tipo se construiría en Chiapas, frontera con Guatemala.

De acuerdo a lo que se dijo, el terreno sería de alrededor de 15 hectáreas y estaría ubicado en Tapachula. El plan es que en el segundo semestre se empiece el diseño, en miras de que la construcción de la nueva infraestructura sea con características de albergue y no de seguridad.

Mientras eso ocurre, las instalaciones de la Feria Mesoamericana, al sur de la ciudad, ha sido habilitado como albergue para migrantes.

Hay la solicitud diplomática de que se elabore un plan de emergencia en las estaciones migratorias, con el fin de que en el momento que surja una eventualidad, se pueda tomar decisiones inmediatas para proteger la vida de los migrantes.

Así también, que haya suficientes medicamentos para ser administrados según la necesidad de los extranjeros asegurados y en el momento oportuno.

Hay una preocupación especial porque en los flujos migratorios hay altos porcentajes de menores de edad, que son considerados grupos vulnerables para sufrir de contagios de enfermedades, incluyendo las mortales.

En el marco de esa reunión, el Gobierno de México confirmó la deportación de 215 hondureños que no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

Dos vuelos partieron a San Pedro Sula, Honduras. El primero de ellos con 106 personas, en su mayoría familias con niños, quienes tenían una condición de estancia irregular en territorio nacional.

En el segundo de los casos, se retornaron a 109 hondureños, que se mantenían en el país en condiciones similares.

Se confirmó también que 227 migrantes centroamericanos, incluidos 112 menores, fueron rescatados en las últimas horas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en un domicilio ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Se sabe que un Juez había liberado una orden de cateo de ese inmueble, en el que se localizó a 163 personas de nacional guatemalteca (72 menores y 91 adultos); 37 de nacionalidad hondureña (19 menores y 18 adultos); y 27 salvadoreños (21 menores y 6 adultos).

Ahí se detuvo a cuatro hombres mexicanos, una mujer hondureña y un salvadoreño, como probables responsables de la comisión de un delito contemplado en la Ley de Migración.

En los aseguramientos de migrantes ocurrido en este viernes se incluyen también a un grupo de 49 indocumentados centroamericanos cuando eran transportados en una camioneta de redilas, durante un operativo realizado por personal de la Policía Naval, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Mientras, se reveló que desde el 10 de Abril hasta la fecha han sido retornados de Estados Unidos a Ciudad Juárez, Chihuahua, dos mil 928 migrantes, quienes estarán en esa frontera hasta seis meses en espera de la cita para el trámite del asilo político.

La lista de los que han sido regresados para una estancia legal provisional, incluye a migrantes originarios de Guatemala, Salvador y Honduras.

A cada persona que llega en esa situación se le otorga un permiso para estar en esa ciudad, el cual se vence hasta que concluye su proceso migratorio.

En las inmediaciones de la Estación Migratoria de Tapachula hay cientos de africanos y de otras nacionalidades que exigen al INM agilice sus trámites para que puedan seguir su camino hacia los Estados Unidos e, incluso, han tratado de entrar por la fuerza a esas oficinas.

Por ello se ha requerido la presencia de la Policía Federal, que ha mantenido el orden en el lugar, luego de al menos 10 amotinamientos y fugas en el último mes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello