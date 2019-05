Detectan Falsificación de Firmas en Ayuntamiento de Tuxtla Chico

* Sindico Municipal Exige Intervención de la ASE.

*Varios millones de Pesos podrían estar de por medio

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo.- El síndico en el Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Romeo De la Cruz Chávez, denunció públicamente la falsificación de su firma y sellos en documentos oficiales de comprobación de recursos públicos, por parte de la alcaldesa, Deysi Lisbeth González Aguilar.

Con esto, asegura el demandante, han engañado a la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que pide la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

En un hecho sin precedentes en ese municipio fronterizo, indicó que las firmas que se presenta en informes financieros y de comprobación de recursos públicos, no coinciden con las que están registradas ante la Auditoría.

Con documentación probatoria en mano, en donde consta que su firma y sello han sido falsificados, reveló para este rotativo que en diferentes ocasiones ha denunciado las irregularidades administrativas ente las instancias competentes de Gobierno, sin tener respuesta alguna.

“Lo grave de este asunto es que están falsificando mi firma y sello, y yo me deslindo de toda responsabilidad de la documentación con la que se pretende comprobar recursos públicos, y las cuentas públicas de varios meses del municipio ante la Auditoría Superior del Estado, ya que como Síndico no he tenido acceso a la información contable”, explicó.

Como Síndico, manifestó, tiene la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo. Sin embargo, dijo, la alcaldesa Deysi González hace todo lo contrario, violando los principios básicos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

“En la mayoría de los casos, las actas de Cabildo las he firmado bajo protesta, explicando que no estoy de acuerdo por falta de información”, subrayo.

Ante este cúmulo de irregularidades administrativas y violaciones a la ley que hace la Alcaldesa de manera impune, el funcionario adelantó que interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Responsabilizó a la Presidente Municipal de lo que le pueda suceder a él o a su familia, ya que por esta denuncia pública podría recibir represalias.

Este es el segundo Ayuntamiento en donde se han detectado falsificación de firmas en el Cabildo. El primero fue Tapachula, pero, aún cuando los Peritos han confirmado el delito y hay denuncias de una Regidora, no pasa nada. EL ORBE / Ernesto López Quinteros