Prioridad del Gobierno el Combate a la Corrupción: Rutilio Escandón

Durante la inauguración de la Conferencia Magistral sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que la máxima prioridad de los tres órdenes de Gobierno debe ser el combate a la corrupción, ya que es un tema que convoca y demanda la mayor responsabilidad de todas y todos los funcionarios públicos.

“Hoy la ética se conjuga con los conocimientos jurídicos, un binomio que nos ayudará a combatir la corrupción y a trabajar de manera honesta. Si los recursos llegan a su destino, el presupuesto alcanza y da bienestar al pueblo, pero si se actúa de manera irregular no hay dinero que alcance para satisfacer las grandes necesidades que tiene la sociedad, ni hay posibilidad de combatir la injusticia”, apuntó, acompañado de la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González.

Escandón Cadenas destacó la trayectoria del abogado y experto en el tema, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, ponente de esta conferencia, al tiempo de subrayar que el objetivo de este foro es ser una plataforma de difusión para iniciar, de forma conjunta, la lucha contra este flagelo, contando con información sobre cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción, así como las formas en que se estructuran y operan los diferentes actores involucrados.

Por su parte, Liliana Angell González indicó que la profesionalización de las y los servidores públicos en este rubro es muy importante para materializar las obligaciones constitucionales de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. “Trabajamos para cumplir con lo que nos mandata la ley, para combatir al enemigo público número uno, que es la corrupción, y poder garantizar al pueblo de Chiapas la paz y prosperidad a las que tiene derecho”.

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, puntualizó que toda acción corrupta es una práctica que priva del desarrollo y daña severamente la capacidad de las instituciones en el desempeño de sus tareas legales. “Esta lucha requiere no sólo evitar que los recursos se desvíen, sino que los servidores públicos cumplan sus funciones con transparencia y la sociedad no se preste a ningún hecho corrupto”.

Cabe mencionar que Huacuja Betancourt es Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomados en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés, entre otros estudios de especialidad; fue promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3); ha impartido conferencias ante diferentes organismos e instituciones, autor de libros y, actualmente, es coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana- Colegio de Abogados A.C.

Asistieron el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, José Ramón Cancino Ibarra; el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Óscar Alejandro Figueroa Gutiérrez; asimismo, funcionarios y funcionarias estatales, Magistrados, legisladoras, legisladores, Cámaras empresariales, Colegios de Abogados, Rectores de universidades, Presidentes y Presidentas Municipales. Comunicado de Prensa