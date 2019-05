Presenta Renuncia Titular de SEMARNAT Luego de Retrasar un Vuelo Comercial

* Ante Críticas de Usuarios.

Ciudad de México; 25 de Mayo.- Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador tras retrasar un vuelo comercial este viernes.

«El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría», dijo en redes sociales.

González-Blanco aclaró que no hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión.

«Soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino», escribió a través de su cuenta de Twitter.

Gracias a una llamada telefónica, el vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en espera de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, titular de la Semarnat.

Fuentes del sector aeroportuario confirmaron a EL UNIVERSAL que a través de una llamada se pidió a Aeroméxico detener el despegue en espera de una funcionaria, sin dar el nombre.

El vuelo de Aeroméxico 198 de la Ciudad de México a Mexicali estaba programado para este viernes las 9:30 horas. Salió a las 10:08 según el portal «Flight Aware».

El usuario de Twitter, Jorge Rioja, publicó una fotografía de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a bordo del avión.

Escribió: «Voy a Mexicali. A punto de despegar, el avión detiene su marcha el capitán informa que «por orden presidencial» debe regresar por un pasajero.neta?» (sic).

«Vuelo 198 de CDMX a Mexicali, Aeroméxico. El capitán fue el que hizo el anuncio que era por orden presidencial», denunció.

«No lo grabé porque no sabía quién era hasta que le pregunté a uno de los sobrecargos. Después busqué su nombre y su cargo en internet. Subió con un muchacho joven que podría ser su hijo que portaba una cámara, ella con una maleta Kipling rosa muy fifí», siguió.

Otro usuario, Alberto Díaz, se quejó directo en la cuenta de Aeroméxico: «Estoy en el vuelo #AM198 de @Aeromexico. Inicia el remolque a tiempo para despegar, de pronto regresa a plataforma otra vez. El capitán anuncia disculpándose que habían recibido la instrucción de regresar porque era ‘imperativo’ esperar a un pasajero del gobierno federal».

A ello, la aerolínea respondió en la misma red social:

«Alberto, comprendemos tu molestia y agradecemos tu paciencia. Realizaremos los procesos necesarios, para reanudar nuestra operación lo antes posible.*SM»

Ante ello, Alberto escribió: «Esto también es corrupción @Josefa_GBOM, la ciudadanía no tenemos por qué soportar que usted se presente tarde a un vuelo, si lo pierde, pues como a cualquiera… tome el que sigue…»

Consultados al respecto, personal de la Secretaría confirmó de forma extraoficial que la funcionaria abordó el avión este viernes. Sun