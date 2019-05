Desaparición Forzosa en México, un Flagelo aún sin Resolver: AVC

* Sigues Descubriendo Fosas Clandestinas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo.- Ante el descubrimiento, en los últimos meses, de infinidad de fosas clandestinas en el país, donde fueron enterrados cientos de personas, Alfredo Velazco Cruz, considerado como el mejor criminólogo de México, sostuvo que la desaparición forzosa en México es un flagelo aún sin resolver.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que la meta de las ciencias forenses son las de contribuir en la búsqueda de la identidad de todos esos cadáveres que se están encontrando y ayudar en el esclarecimiento de sus muertes e, incluso, las causas.

Para ello, dijo, es necesario que se puedan extraer evidencias genéticas, como las odontológicas y las antropológicas, que puedan contener elementos importantes que permitan llevar a cabo una investigación detallada.

Sin embargo, consideró que, lo más importante para la sociedad no es el identificar a los cadáveres, sino la aplicación de una estrategia de seguridad que permita prevenir los homicidios y garantizar la estabilidad social y la paz.

“Sin duda, la desaparición forzosa es uno de los problemas que aún faltan por resolver, sobre todo porque tienen varios tintes, como los relacionados al crimen organizado; los que tienen que ver con temas entre particulares, como las herencias o propiedades; así como los de trata de personas”, comentó.

También incluyo en su lista a la desaparición forzada a los asuntos políticos, “de aquellas personas que no comulgan con una ideología”.

Lamentó de las que tienen que ver por el ejercicio periodístico, “por una acción de prevención para evitar que se difunda cierta información”.

En los cadáveres que están encontrando en las fosas clandestinas hay de todo: hombres, mujeres y niños, “porque se ha roto el cliché y ya no es una exclusividad que la víctima sea solamente del sexo masculino”, aseveró.

De acuerdo al Doctor en Criminología, ahora hay mujeres que están trabajando con o para el sicariato y en la distribución de drogas, además de toda una gama de edades y sexos de personas involucradas en actos criminales

Incluso, aseguró, hay niños, “por la vulnerabilidad y la posibilidad de ser convencidos. Pero, sobre todo, por las ventajas que resultan al ser detenidos, porque repercute en lo más mínimo en la asociación delictuosa y tienen amplias posibilidades de ser liberados de inmediato o muy pronto”.

También se refirió a las cifras oficiales que se dieron a conocer en los últimos días, en el sentido de que los primeros cuatro meses del año han sido uno de los periodos más violentos en la historia del país.

“Considero que hay ausencia de medidas preventivas reales, porque cuando se quiere hacer una evaluación de un Gobierno, primero se debe checar el tema de la seguridad, la oportunidad laboral y las carencias de alimentación, salud y educación en los ciudadanos.

“Pero si una comunidad, un Estado o un país es violento por no tener oportunidades de trabajo y estar en pobreza extrema, por automático su Gobierno está reprobado, y eso ya se puede aplicar en varias partes del territorio nacional”.

Eso es sumamente preocupante porque, actualmente, el 70 por ciento de la población en México ya vive en pobreza extrema, detalló.

“Esas condiciones están ligadas a la inseguridad, porque activan otras situaciones de comportamientos, como el hecho de que, si hay ausencia económica y alimenticia, es un indicio de lo que pueda suceder”, argumentó.

Migrantes Contratados por el

Sicariato, Prostitución y Trata.

Velazco Cruz se refirió también a los flujos de migrantes en la frontera sur del país y su incremento considerable en los últimos ochos meses, cuando empezaron a desplazarse desde Centroamérica hacia Chiapas en caravanas.

Dijo no estar de acuerdo en generalizar que todos los migrantes son delincuentes o violentos, “pero hay grupos vulnerables para que sean contratados para el sicariato barato, prostitución y trata de personas, porque necesitan algo que cubrir y lo tienen que conseguir de una u otra forma”.

La nueva política migratoria en nuestro país, recordó, se convirtió en una bondad que abrió sus puertas fronterizas y lo hizo ver bien ante los escenarios internacionales.

Aunque también dejó en claro que se cometió el grave error de no aplicar las ciencias forenses ni las técnicas de criminalidad en la entrada de esos éxodos.

“No se recopilaron los datos de los extranjeros que arribaron sin documentos al país. Se necesita de inmediato obtener sus huellas dactilares, las pruebas de verificación de identidad a través de los iris de los ojos, entre otros”, comentó.

Estas evaluaciones permitirían, en un caso extremo de que sucedieran algunas situaciones extremas como la desaparición forzada, donde los familiares tendrían la posibilidad de identificarlos, o en algún accidente.

También abriría la posibilidad de que el Gobierno pudiera identificar a aquellos delincuentes que vienen infiltrados y son buscados judicialmente en sus países de origen, o ya cuentan con alguna orden de aprehensión.

Alfredo Velazco estuvo durante cuatro días en Tapachula para discernir una conferencia sobre Criminología, teniendo como escenario las instalaciones del Centro de Convenciones del Hotel Cabildo, en el centro de la ciudad.

Junto con otros especialistas del norte del país, también encabezaron a los ponentes del I Campamento Forense “Análisis Integral de la Escena del Crimen”, cuyas prácticas las realizaron en Playa Linda. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello