Retiene Ayuntamiento de Tapachula Pago de Trabajadores Pensionados

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo.- A ocho meses de haber entrado en funciones las actuales autoridades municipales, alrededor de 40 trabajadores del Ayuntamiento Local siguen en espera de sus finiquitos y pensiones por viudez, jubilación, cesantía en edad avanzada y enfermedades crónico degenerativas.

Juan Antonio Rosas Nucamendí, representante jurídico de tres de los afectados, recordó que, en la Sesión de Cabildo del 17 de Septiembre del 2018, estando aún la administración municipal pasada, se aprobaron las pensiones para alrededor de 80 empleados que cumplían los requisitos legales.

Ese día se presentó, en el Noveno Punto del Acta del Día, el seguimiento que se dio para la propuesta de esas pensiones, en las que se incluyeron estudios médicos de todo tipo y un largo proceso administrativo.

Con todos esos documentos, dijo, se comprobó a los entonces miembros del Cabildo la propuesta por la imposibilidad que tenían esos trabajadores para seguir cumpliendo sus tareas diarias, lo cual fue aprobado.

Todo ello con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción XI, incisos A, B , C , D de la Constitución nacional, así como 162 de la Ley Federal del Trabajo; 5, 108 y 110 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, entre otros.

Al cambio administrativo, el 1º de Octubre del año pasado, señaló que se presentaron con las actuales autoridades para que les hicieran efectivas sus pensiones, pero empezaron de nueva cuenta un engorroso trámite que aún no concluye.

De todo el listado, según el abogado, el Ayuntamiento ya dio apertura a la mitad luego de una infinidad de vueltas, pero, el resto sigue en espera.

“Nos han traído de una oficina a otra, hasta que esta semana nos dijeron que no tienen dinero para cumplir con esas obligaciones laborales y que, si queríamos, acudiéramos a la instancia que deseáramos”, comentó.

De acuerdo al defensor, entre los que aún faltan por finiquitar sus casos hay quienes tienen severos problemas de la vista, columna, sistema motriz, entre otros.

Su desesperación los ha llevado a proponer un plantón en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que se proceda conforme a derecho en contra de las autoridades municipales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello