A 6 Meses de la Actual Administración “Los Cerritos” Está en Total Abandono

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo.- A más de 6 meses de la administración municipal de Oscar Gurría Penagos, junto con sus funcionarios han demostrado no tener la capacidad para mantener en óptimas condiciones los pocos espacios de recreación familiar que hay en Tapachula, ya que la mayoría de los parques, los trabajos de mantenimiento y vigilancia han sido abandonados por las autoridades, por lo que se encuentran sucios e inseguros.

Tal es el caso del Parque Recreativo Los Cerritos, el cual fue modernizado por el ex Gobernador Manuel Velasco Coello, cuya inversión superó los 150 millones de pesos, y desde que se aperturó al público en mayo de 2017, el cuidado y mantenimiento quedó a cargo del Ayuntamiento Municipal.

En la administración de Oscar Gurría Penagos, el Parque Recreativo Los Cerritos, está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dirigida por Yolanda Correa González, quien no ha mostrado la capacidad para mantener en óptimas condiciones este espacio familiar, por lo que siempre permanece abandonado, sucio e inseguro.

Debido a esta situación, deportistas y familias que acuden a diario a este emblemático lugar, lamentaron la falta de interés de la administración municipal en turno por mantener en óptimas condiciones el inmueble, lo que ha ocasionado que, en los recientes días, el número de personas que lo visitan haya disminuido de manera considerable.

Denunciaron, que la dependencia a cargo del parque no despliega a los trabajadores para dar el mantenimiento adecuado de todas las áreas, ya que existen cúmulos de basura, ramas y, sobre todo, la maleza está crecida, además de que las fuentes acumulan agua de lluvia, lo que representa un riesgo a la salud de los visitantes.

La preocupación aumenta durante esta temporada de lluvias, ya que estas condiciones del parque, representan foco de contaminación y de propagación del mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, sin embargo, las autoridades poca importancia les han dado a los trabajos de mantenimiento, por lo que el inmueble lleva días de permanecer completamente sucio. EL ORBE/ Marvin Bautista