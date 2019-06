Estados Unidos Enviará Tropas a la Frontera Guatemala-México

* A Petición del Presidente Jimmy Morales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enviará a Guatemala agentes que trabajarán como “asesores” de la Policía Nacional Civil (PNC) y de autoridades de migración para interceptar operaciones de tráfico de personas.

El diario estadounidense The Washington Post tuvo acceso a una carta que el representante de los Estados Unidos, Vicente González, escribió luego de una reunión con el embajador de Guatemala en ese País, Manuel Espina.

En esa reunión, Espina le dijo que Guatemala “daría la bienvenida a las tropas estadounidenses para ayudar a asegurar su frontera norte”. Después de la reunión, González escribió una carta al presidente Trump, instándole a aceptar la oferta, cita The Washington Post.

“El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”, escribió González el 16 de abril.

González dijo que cree que enviar 100 agentes estadounidenses a Guatemala sería insuficiente, y que continuará presionando para enviar fuerzas militares estadounidenses a Guatemala, con la aprobación de Morales, se lee en la nota.

La administración de Donald Trump busca acabar con las rutas por donde traficantes de personas realizan sus operaciones desde hace varios años. Se informó que por lo menos 80 policías estadounidenses serán desplegados en el país.

Se informó que 18 agentes de Investigación de Seguridad Nacional y analistas de inteligencia y otros seis agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción, llegarán al país.

Acuerdo

Esta semana fue firmado un acuerdo en el marco de la visita del secretario Interino del DHS, Kevin McAleenan, por medio del cual ambos países combatirían el tráfico de personas, de drogas, de armas y el lavado de dinero.

Los expertos estadounidenses tienen la misión de fortalecer las capacidades de los agentes guatemaltecos que tienen que ver con la migración y la seguridad en Guatemala, el acuerdo firmado permite acciones concretas como capacitación para el cumplimiento de la ley y colaboración para mejorar las investigaciones criminales.

En un comunicado de prensa el DHS informó que se buscará aumentar la seguridad de la frontera guatemalteca para detener el flujo de migrantes ilegales y garantizar una preparación adecuada para mejorar la capacidad de ambos países para identificar y comprender mejor sus causas fundamentales.

Presencia

El departamento donde se observará la presencia de estos agentes extranjeros será en Huehuetenango, en donde se reporta que el 3 por ciento de la población total se ha ido hacia los Estados Unidos durante los últimos siete meses.

Los traficantes de personas han hecho correr el rumor que si la persona se hace acompañar de un niño será más fácil su ingreso a los Estados Unidos y que dicha medida está por expirar, lo que provoca que varios latinos decidan realizar el viaje acompañados de menores.

Y aunque los Estados Unidos no tiene esa política, el presidente Trump ordenó el año pasado, el fin de las separaciones familiares de migrantes detenidos en la frontera. Agencias