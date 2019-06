AMLO Abre Posibilidad de ir a Tribunales Internacionales por Aranceles de USA

* Trump Califica Como “Burla” el Tránsito de Migrantes por México.

Veracruz.- Para afrontar el actual conflicto comercial con los Estados Unidos se requiere de la unidad nacional, de todos los sectores, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo afirmó que su gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados en el tema migratorio, y eso se deberá explicar en las reuniones de las delegaciones de México y de Estados Unidos.

La reunión entre ambas delegaciones se agendó para el próximo miércoles y dijo que confía en los enviados mexicanos y por ello no considera necesario ir personalmente a Estados Unidos a participar en las negociaciones.

La comisión está conformada por Marcelo Ebrard, de la secretaría de Energía, Graciela Márquez; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; y la embajadora Martha Bárcena.

Estableció que México no hará uso por el momento de su derecho a recurrir a instancias internacionales para entablar una guerra comercial contra los Estados Unidos, aunque no descartó esa posibilidad.

El titular del Ejecutivo estableció qué el número de migrantes de Centroamérica que llegan a la frontera sur de México se ha duplicado debido a las difíciles condiciones económicas y de violencia que se viven en esa región.

La atención a los migrantes se ha reforzado con más personal de migración, con personal de los gobiernos de los estados fronterizos, alimentación, servicios médicos y atención especial a los niños que viajan solos.

La aprobación del Tratado comercial que se encuentra en discusión en el Congreso de México sigue su curso y espera su aprobación esta semana.

Tampoco se cancela el proyecto planteado por López Obrador de generar inversiones en América Central para que haya empleos y se inhiba la migración.

Una burla que migrantes ‘serpenteen’ por México: Trump

Donald Trump calificó hoy como una burla que los migrantes centroamericanos «serpenteen» libremente por México con la intención de cruzar hacia Estados Unidos.

Dos días después de anunciar la imposición de aranceles especiales en represalia por lo que considera pocas acciones en materia migratoria por parte de México, el mandatario estadunidense se refirió nuevamente al tema.

En su cuenta de Twitter, escribió que las compañías estadunidenses que operan en México volverán a Estados Unidos cuando los aranceles a las exportaciones alcancen sus máximos niveles.

Los mexicanos «tomaron muchas de nuestras empresas y trabajos, los tontos ‘Pols’ dejaron que sucediera, y ahora volverán a menos que México detenga la burla que se está produciendo al permitir que millones de personas serpenteen fácilmente a través de su país e INVADAN a Estados Unidos».

Por no mencionar las drogas y la trata de personas en México. ¿Los Señores de la Droga, los Cárteles y los Coyotes realmente corren a México? ¡Pronto lo sabremos!», agregó el presidente de Estados Unidos.

Trump también hizo referencia a una nota del diario The Washington Post, al señalar que el periódico «se equivocó, como siempre».

Estados Unidos cobra un 25% contra 250 mil millones de dólares de mercancías enviadas desde China, no 200 BD (billones de dólares)», escribió.

Aseguró además que «China está pagando un alto costo, ya que subvencionarán los bienes para que sigan viniendo, devaluando su moneda, pero las empresas se están mudando con nosotros con el fin de evitar el pago de la tarifa del 25%», agregó el mandatario.

Al igual que las compañías mexicanas, volverán a Estados Unidos una vez que la Tarifa alcance los niveles más altos», pronosticó. Agencias