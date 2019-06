Con Ofrenda Floral en Puerto Chiapas Conmemora REC el Día de la Marina

* EL MANDATARIO ESTATAL DESTACÓ LA LEALTAD Y PATRIOTISMO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO.

* LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y ESTA INSTITUCIÓN SERÁ MAS ESTRECHA, SOSTUVO EL GOBERNADOR.

La confrontación únicamente trae pérdida a los pueblos de los países amigos, vecinos y hermanos, por ello, reconozco ampliamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por privilegiar la razón, el diálogo, la justicia y el respeto a los derechos humanos, ante el trato injusto que nuestro país ha recibido por parte del representante del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la conmemoración del Día de la Marina.

“Desde aquí le decimos al Presidente de la República que no está solo, y le enviamos nuestra solidaridad en la defensa de la dignidad de la humanidad. En Chiapas, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de los tres Poderes del Estado, trabajamos como un solo frente en la defensa de las garantías del derecho legítimo del pueblo”, apuntó al tiempo de desear éxito a la delegación mexicana que se reunirá con funcionarios estadounidenses.

En Puerto Chiapas y junto al comandante de la XIV Zona Naval, Rafael Adolfo Suárez González, el mandatario destacó la lealtad, el patriotismo, los valores y principios de los hombres y mujeres que conforman la Marina-Armada de México, la cual, aseguró, siempre ha estado al servicio de la protección y defensa de la soberanía nacional.

Al respecto, el titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que la relación entre el Gobierno del Estado y esta institución será aún más estrecha, “esa es la aspiración del pueblo de Chiapas y de México, que estemos todos unidos, porque así no habrá adversidad, por más grande que sea, que no podamos enfrentar y salir exitosos”.

El Comandante de la XIV Zona Naval fue portavoz del mensaje del secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, donde enfatizó que esta fecha rinde homenaje a los 102 años de contar con una marina nacional de y para los mexicanos, resaltando el trabajo, vocación y entrega de quienes han hecho del mar su vida y, con ello, la vida de México.

“A más de un siglo, el sector marítimo refrenda su compromiso con el país y se encuentra listo para enfrentar los grandes retos de una nación dispuesta al verdadero cambio; un México que encuentre en sus mares seguridad, legalidad y sustento, un México que se transforme desde el mar”, citó.

En su participación, el capitán regional de Puerto de Puerto Chiapas, Andrés Alberto Ordaz Galindo, subrayó la importancia que ha tenido la marina naval mercante, pesquera y turística náutica en el desarrollo de México, “nos encontramos más unidos que nunca y estamos inspirados en la más noble tradición del mar: el honor. Conocemos los peligros de nuestra vocación y por eso, en esta fecha también recordamos a los compañeros que han perdido la vida en cumplimiento de su deber”.

Estuvieron presentes el comandante de la XXXVI Zona Militar, Vicente Antonio Hernández; el piloto naval de Puerto Chiapas, Daniel Azcorra Ruiz; el director de la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, Roberto Mendoza Sánchez; la encargada de la oficina de Servicios de la Marina Mercante de Puerto Chiapas, Diana Guadalupe Fuentes Rosales.

Asimismo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos; el diputado federal, José Luis Elorza Flores y el representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Pedro Herver Saucedo. Comunicado de Prensa