Morena Gana Gubernaturas en Puebla y Baja California; PAN Aventaja en Durango, Tamaulipas y Aguascalientes

* MORENA TAMBÉN LLEVA MAYORÍA EN QUINTANA ROO PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS.

* EL PRI GANA 16 ALCALDÍAS EN DURANGO, MANTENIÉNDOSE POR DETRÁS DE LA COALICIÓN PAN-PRD.

CDMX.- Este domingo 2 de junio se celebraron las primeras elecciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) donde se jugaron dos gubernaturas, una extraordinaria y otra de sólo dos años, así como elecciones en otros cuatro estados.

Según las cifras arrojadas por el Programa de Resultados Preliminares (PREP), al cierre de la edición, son las siguientes:

Aguascalientes

Con el 85.15 por ciento de casillas computadas, los resultados por partidos son los siguientes:

*PAN: Cinco municipios

*PRI: Un municipio

*PRD: Un municipio

*PT: Un municipio

*Morena: Un municipio

*Partido Verde: Dos municipios

*Movimiento Ciudadano: Cero

En la entidad se renuevan los 11 ayuntamientos, con un padrón electoral de 968 mil 509 ciudadanos, aunque en lista nominal se encuentran inscritos 966 mil 755 personas.

El estado está gobernado por Martín Orozco Sandoval, militante de Acción Nacional.

Durango

Con el 87.4 por ciento de casillas computadas, los resultados por partidos son los siguientes:

*PAN: Dos municipios

*PRI: 16 municipios

*PT: Un municipio

*PRD: Un municipio

*Movimiento Ciudadano: Un municipio

*Partido Duranguense: Un municipio

*Morena: Dos municipios

*Coalición PRD-PAN: 16 municipios

En este estado, los duranguenses eligieron a los representantes para 39 ayuntamientos

Quintana Roo

Con 76.49 por ciento casillas computadas, los resultados son los siguientes:

*PRI: Un distrito

*PAN: Cero

*PRD: Cero

*PAN, PRD, Encuentro Ciudadano: Tres distritos

*PT, Morena, Partido Verde: Once distritos

*Movimiento Ciudadano: Cero

En la entidad, se eligieron a los nuevos integrantes de la XVI Legislatura, de los cuales 15 son de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

Tamaulipas

Con 88.36 por ciento de casillas computadas, los resultados por partidos son los siguientes:

*PAN: 21 distritos

*PRI: Cero

*PRD: Cero

*PT: Cero

*Morena: Un distrito

*Partido Verde: Cero

*Movimiento Ciudadano: Cero

En la entidad, los tamaulipecos renovaron las 36 diputaciones del Congreso local, de ellas 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Electoral de Tamaulipas indicó que 178 supervisores electorales y mil 6 capacitadores asistentes electorales prepararon a la ciudadanía para contar los votos de los tamaulipecos.

Durante la jornada, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, lamentó la muerte del dirigente de Morena, José Antonio Leal Doria, quien falleció la mañana de este domingo en la ciudad de Monterrey a causa de un cáncer que le fue detectado recientemente en fase terminal.

Puebla

En Puebla las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas, mientras que en Tijuana se reportó el robo de un paquete con al menos mil 700 boletas, que más tarde fue recuperado.

En Puebla, la entidad celebró una elección extraordinaria para gobernador después de la muerte en un accidente aéreo de Martha Erika Alonso, elegida como gobernadora en las elecciones de 2018, el pasado 24 de diciembre.

La instalación y apertura de las casillas para votar al cargo de gobernador de Puebla logró el 100 por ciento a las 10:35 horas, de acuerdo con el INE.

Miguel Barbosa, candidato de Morena por la gubernatura, encabeza las preferencias electorales con un rango de votación entre 42.6 y 45.4 por ciento, de acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral del estado de Puebla.

Según las tendencias, Enrique Cárdenas Sánchez (PAN), tiene un rango de votación entre 33.3 y 36 por ciento, y Alberto Jiménez (PRI) posee un rango de 16.7 y 19 por ciento.

Los votos de los candidatos

Para las 10:15 horas, los tres candidatos poblanos ya habían ejercido su voto. Luis Miguel Barbosa, aspirante de Morena, votó a las 9:40 horas y dijo que esperaba obtener una victoria por un amplio margen, además de que confió en una jornada pacífica.

Enrique Cárdenas del PAN votó a las 10:10, en Cholula, en donde señaló que esperaría a que se realizaran los conteos rápidos de las 18:00 horas para emitir una opinión sobre las votaciones, además convocó a la ciudadanía a votar con respeto.

Alberto Jiménez del PRI dijo que la votación estaba con ‘los dados cargados’ hacia un candidato, sin mencionar a ninguno de sus contrincantes. Emitió su voto a las 10:00 de la mañana en la casilla ubicada en la colonia El Vergel.

La primera votante de la entidad llegó a las 8:35 horas a la casilla del Distrito Electoral 12, en Palacio Federal de Puebla. Se trató de una ciudadana identificada como Guillermina.

Casillas especiales

El INE determinó instalar 43 casillas especiales en el estado, con el propósito que los poblanos que no estuvieran en su municipio pudieran votar por el próximo gobernador.

En la casilla especial instalada en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) se registró una activa participación de los electores.

Desde que se abrió la casilla en la CAPU, la afluencia de electores fue abundante, por lo que se prevé cierre una vez que se agoten las 750 boletas disponibles.

Incidencias

El vocal ejecutivo del Consejo Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, informó que en la jornada electoral de este domingo se presentaron 47 incidentes en todo el estado, de los cuales 25 fueron casos de ciudadanos que se presentaron a votar sin su identificación. Aunque la Fepade señaló sólo tres.

Mientras que el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo local del INE, Luis Olmos Pineda, denunció que en algunos puntos de la capital poblana se emplearon taxis para acarrear votantes a las casillas.

Durante la sesión permanente del Consejo, expresó que en la calle 35 Oriente 2804, en la sección 1460, se identificaron por lo menos 20 unidades de transporte mercantil que presuntamente fueron utilizados para dicho fin.

Asimismo, denunció que en Periplaza, en la casilla 2561, el regidor que pertenece a Morena del Ayuntamiento de Puebla, Roberto Esponda Islas, se encontraba en el lugar, presuntamente operando acciones de acarreo.

El conteo

A partir de las 18:00 horas los funcionarios de casillas comenzaron con el cierre de la jornada electoral extraordinaria para la gubernatura de Puebla.

De 8:00 a 18:00 horas, más de 4 millones de electores tuvieron la oportunidad de emitir su sufragio en alguna de las 7 mil 671 casillas que se instalaron en los 217 municipios de Puebla.

Los escrutadores se encargarán de contar cada una de las boletas y resguardar la papelería que habrá de llegar a los 15 consejos distritales.

El INE informó que el conteo rápido se dará a conocer entre las 21:00 y 22:00 horas.

El sistema informático y la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fueron validados ante notario público para los comicios del estado de Puebla, informó el INE en un comunicado.

A partir de un procedimiento de verificación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) validó, ante un notario público, que el sistema informático auditado es el mismo que el instituto comenzó a operar a partir de las 19:00 horas, y que su base de datos no contiene resultados.

Alrededor de las 8:00 horas fueron recibidos los paquetes electorales con los 4 mil 269 votos de ciudadanos en el extranjero para la elección en Puebla.

El INE informó que los votos de los poblanos residentes en el extranjero fueron recibidos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde fueron contabilizados a las 18:00 horas. Los votos provienen de 39 países.

En Puebla, además de la elección a la gubernatura en la que contienden Luis Miguel Barbosa, por Morena, Enrique Cárdenas por el PAN y Alberto Jiménez Merino por el PRI, también se elegirán presidentes municipales en Santa Clara Ocoyucán, Tepeojuma, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Cañada Morelos.

Baja California

Baja California ha sido gobernada por el PAN durante los últimos 30 años; sin embargo, la ‘ola’ morenista amenaza con arrasar.

Jaime Bonilla, candidato de Morena por la gubernatura, encabeza las preferencias electorales con un rango de votación es entre 50.7 y 53.2 por ciento, de acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral de la entidad.

Según las tendencias, Óscar Vega Marín (PAN) tiene un rango de 20.6 y 22.9 por ciento, Jaime Martínez Veloz (PRD) tiene entre 8.2 y 9.2 por ciento, Héctor Osuna Jaime (Movimiento Ciudadano) tiene entre 6 y 6.9 por ciento, Ignacio Barriguete (Partido de Baja California) cuenta con un rango entre 3 y 3.8 por ciento, y Enrique Acosta (PRI) tiene un rango de 4.1 y 5.1 por ciento.

Por la mañana, fue reportado en Tijuana el robo de un paquete electoral con al menos mil 700 boletas.

El coordinador operativo del INE, Edgar Rivera Saucedo, dijo que una presidenta de casilla, en la colonia Altiplano en Tijuana, manifestó que el paquete fue sacado de su domicilio. Esto afectaría a 599 ciudadanos, de la casilla 1388 del distrito VI.

Después el gobernador en turno Francisco Arturo Vega de Lamadrid informó que fue recuperado.

«Si vienen todas las boletas, se entregará al presidente de casilla, y si no, se levanta un acta y queda al resguardo del ministerio público y la autoridad electoral», indicó.

Posteriormente, se instaló la casilla contigua 1388 en el distrito seis en Tijuana, luego de que fueron recuperadas las boletas esta mañana tras ser abandonadas en un lote baldío.

Más tarde se registró otro caso con un paquete electoral.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California informó que estaba a la espera de una orden de cateo para revisar una vivienda en el fraccionamiento Las Delicias, en Tijuana, debido a que no llegó la presidenta de la casilla 1800 Contigua 5, que tenía en su poder 2 mil 100 boletas.

Al respecto, Paulina Martínez Castro, consejera presidenta del Distrito XIII, detalló que por la mañana intentaron contactar a la responsable de la casilla, pero fue imposible y no se presentó, lo cual dejó a cientos de personas sin poder emitir su sufragio, por lo que se empezaron a movilizar a las casillas especiales.

Solamente se espera una firma para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimente la orden de cateo y vean qué es lo que pasó con las más de 2 mil 100 boletas que la presidenta de casilla tenía bajo su custodia.

Agregó que fue la única casilla, de las 308 que corresponden a ese distrito, que no abrió.

Una vez que se realice el cateo las autoridades informarán lo que hallaron en la vivienda.

Los candidatos a la gubernatura Óscar Vega Marín, por el PAN, y Jaime Bonilla Valdez, por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena, PT, PVEM y el partido local Transformemos) salieron a votar alrededor de las 11: 30 horas.

También Jaime Martínez Veloz, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Héctor Osuna Jaime, aspirante de Movimiento Ciudadano.

Además, Enrique Acosta, candidato del PRI, quien acudió a votar por la tarde en la casilla ubicada en la avenida Tezozomoc, en Mexicali, y el gobernador Vega de Lamadrid.

En la entidad fronteriza también se renovará la totalidad de sus alcaldías (5), así como los 25 diputados que integran el Congreso de Baja California (17 diputaciones de mayoría relativa y 8 de representación proporcional). Agencias