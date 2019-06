Detectan 300 Firmas Falsificadas en el Ayuntamiento de Tuxtla Chico

*Presentan Pruebas Contra la Alcaldesa Deysi González.

Tapachula, Chiapas; 03 de junio. – “Hasta el momento se ha detectado la falsificación de cerca de 300 firmas en las Cuentas Públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Chico, para tratar de comprobar el uso y destino de alrededor de 16 millones de pesos”, sostuvo el síndico de ese municipio, Romeo de la Cruz Chávez

En rueda de prensa sostenida en la tarde de este lunes, el funcionario dijo que ya se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, en contra de la aún alcaldesa, Deysi González Aguilar, e incluso, ya se ratificaron.

Además, todos los sustentos se presentaron en la Auditoría Superior del Estado y en el Congreso local, para que se proceda conforme a derecho.

Indicó que se ha denunciado formalmente y con oportunidad, las irregularidades cometidas por la presidente emanada de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con la finalidad de que se investigue la posibilidad de graves delitos de corrupción.

“Yo como síndico municipal de Tuxtla Chico estoy obligado a velar por los intereses de mi pueblo, estoy cumpliendo con las obligaciones que el pueblo me confirió”, apuntó.

Presentó a los medios de comunicación parte del expediente, presuntas pruebas y las denuncias entregadas a las autoridades judiciales y auditoras.

En ellos hay diversos documentos de comprobación en los que se denuncia la falsificación de firmas y sellos de los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasada, así como de enero y febrero del 2019.

“En diversas ocasiones fui presionado y obligado a firmar algunos expedientes por parte de la Presidenta Municipal, Deysi González, pero son muchos expedientes de comprobación de recursos públicos municipales, estatales y federales, que suman aproximadamente 16 millones de pesos”, subrayó de la Cruz.

Ante ello, el equipo jurídico del Síndico dio a conocer una lista de delitos que se tipifican en este caso, en donde se señala principalmente a la alcaldesa, Deysi González.

Puso de ejemplo la falsificación, asociación delictuosa, fraude, entre otros.

“Estamos pidiendo a las autoridades que intervengan para que la señora, Deysi González, rinda cuenta de esos recursos, porque desde que comenzó la administración, hasta la fecha, no sabemos nada de la Cuenta Pública”, insistió.

Junto con el grupo de abogados coincidieron en que confían en las autoridades judiciales y del Congreso del Estado para no permitir que todo quede en impunidad, porque se perdería la credibilidad en las dependencias impartidoras de justicia y se daría impunidad a favor de un partido político.

Según el síndico, todo está paralizado en Tuxtla Chico, “porque no hay obras ni vemos la claridad de los recursos y nosotros no vamos a ser cómplices de todo eso”.

Luego de que el rotativo EL ORBE dio a conocer ese bochornoso caso sin precedentes en Tuxtla Chico, hace ya tres semanas, se han cancelado todas las sesiones ordinarias y extraordinarias en ese Ayuntamiento,

Se cree que en las investigaciones que se harán en torno a esa situación, se incluirá a todos los miembros del Cabildo, para deslindar las responsabilidades, ya que podrían haber regidores involucrados.

Por lo pronto las denuncias siguen impunes y se teme que serán engavetadas, tal y como ocurrió en el caso similar detectado y denunciado en el Ayuntamiento de Tapachula, donde no pasada nada. EL ORBE / Ernesto López Quintero