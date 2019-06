Se Cumplen Diez Días sin Clases en Escuela Secundaria Federal No. 1

*Por Conflicto Entre Maestros y Directora.

Tapachula, Chiapas; 3 de Junio.- Padres de Familia de la escuela Secundaria Federal número 1, exigieron a la Secretaría de Educación resolver el conflicto entre docentes y la Directora de la institución, toda vez que la problemática ha propiciado que los alumnos sean los más perjudicados, ya que desde hace días están suspendidas las clases, afectando el aprendizaje de sus hijos.

En representación de los padres de familia, Fernando Coutiño, lamentó la falta de capacidad de las autoridades educativas de encontrar la solución a la problemática que se ha generado entre un grupo de docentes y la Directora, cuyo resultado ha sido la suspensión de clases por más de 10 días.

En diversas ocasiones, los padres han exigido el reinicio de las clases y los niños ya deberían estar en periodo de exámenes, sin embargo, existe incertidumbre por cómo serán evaluados, debido a la cerrazón por parte de los docentes y de la misma Directora, quienes no han llegado a ningún acuerdo.

Cabe hacer mención que, este lunes un grupo de padres de familia que apoyan a la Directora irrumpieron por una puerta alterna a la escuela, la cual estaba tomada por alrededor de 45 docentes inconformes, a quienes exigieron el reinicio de las clases, posteriormente y con apoyo de la responsable de la institución entraron a las oficinas administrativas.

Para evitar cualquier acto de confrontación, los docentes inconformes abandonaron la escuela y se concentraron en las oficinas de la Supervisión Escolar, a fin de establecer acuerdos para viajar a la capital del Estado a exigir a las autoridades educativas la atención a la problemática.

Los docentes señalaron que las autoridades son las responsables de poner fin al conflicto, ya que los maestros inconformes no regresarán a trabajar si no viene una comisión por parte de la Secretaría de Educación a investigar las diversas denuncias interpuestas contra la Directora de la escuela.

Después del incidente, la Dirección de la escuela informó que las clases se reiniciarían a partir de hoy martes, aunque existe incertidumbre entre los padres de familias, porque la mayoría de docentes están inconformes y han anunciado no regresar a las aulas, hasta en tanto las autoridades no investiguen las diversas denuncias interpuestas. EL ORBE/ Marvin Bautista.