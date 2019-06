Detienen al Líder de la Iglesia “Luz Del Mundo” Acusado de Pornografía Infantil y 26 Delitos más

*NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA DETENIDO EN CALIFORNIA Y OTRAS TRES PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA, ESTÁN ACUSADAS POR DELITOS COMETIDOS ENTRE 2015 Y 2018. LA AUTORIDAD COMPETENTE LE FIJO UNA FIANZA DE 25 MILLONES DE DÓLARES. PROTESTAN SUS SEGUIDORES.

Ciudad de México, 4 de junio.- El líder de La Luz del Mundo, la mayor iglesia evangélica mexicana, ha sido detenido en California dentro de una gran operación contra la explotación sexual de menores. Naasón Joaquín García y otras tres personas vinculadas a esta congregación religiosa están acusadas de 26 delitos entre los que se encuentran pornografía infantil y violación de menores. El fiscal general de California pidió ayuda para localizar a más víctimas de García.

García ha sido detenido junto a Alondra Margarita Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 23. La policía busca a una cuarta persona, Azalea Rangel Meléndez. Todos ellos están relacionados con La Luz del Mundo, según la fiscalía californiana. En la denuncia, presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, se les acusa de 26 delitos cometidos entre 2015 y 2018. Según la denuncia, García y sus cómplices forzaban a sus víctimas a realizar actos sexuales “diciéndoles que si se oponían a sus deseos se estaban enfrentando a Dios, pues él era ‘El Apóstol”.

En la denuncia se describe a una de las víctimas como una chica de 15 años, de la que se oculta su nombre. Alondra Ocampo les ordenó a ella y a otros menores que realizaran un baile “sugerente” para Joaquín García “con la menor ropa posible”. Después del baile, García les dio un discurso sobre las concubinas de los reyes y dijo que “un apóstol de Dios no puede ser juzgado por sus acciones”.

En otra ocasión, Ocampo ordenó a la chica y a otros menores que se quitaran la ropa y se tocaran de manera sexual. Les hizo fotos para mandárselas a García, según la denuncia. La misma menor fue víctima de tocamientos por parte de García en su oficina del área de Los Ángeles.

La violación fue cometida por García y Ocampo sobre una segunda víctima. En uno de los cargos se describe una violación “con gran daño físico” para la víctima. En otro, se califica de relaciones sexuales ilegales con una menor. En otra ocasión, la forzaron a realizar sexo oral. La denuncia no detalla cuál era la edad de esta segunda víctima.

La denuncia habla de una tercera víctima forzada a tener sexo oral con los acusados. En esta ocasión, participaron García, Ocampo y Medina Oaxaca. Una cuarta víctima fue violada en al menos dos ocasiones por Joaquín García y Azalea Meléndez Rangel.

Las tres primeras víctimas juntas fueron obligadas a fotografiarse desnudas en diversas actitudes pornográficas descritas con detalle en la denuncia. Las fotos fueron enviadas por Ocampo al líder de la iglesia. García personalmente les dio las gracias a las chicas por las fotos.

“Delitos como los que se imputan en esta denuncia no tienen lugar en nuestra sociedad”, dijo en un comunicado el fiscal general de California, Xavier Becerra, al anunciar la detención. “No podemos ignorar la violencia y el tráfico sexual en nuestro Estado. En el Departamento de Justicia de California haremos todo lo que podamos para prevenir estos crímenes despreciables y que nuestras comunidades estén seguras”. La fianza de García ha sido fijada en 25 millones de dólares.

La fiscalía general de California pidió a todo aquel que haya sido víctima del líder de La Luz del Mundo, o que tenga cualquier información sobre el caso, que llame al teléfono (1) 3237652100 o que rellene un formulario en línea. Agencias