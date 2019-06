Fundamental Reforzar la Seguridad: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El respaldo del Gobierno de la República resulta fundamental para que se fortalezca la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, manifestó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al sostener una reunión con el director general de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Julio César Sánchez Amaya.

“Este sector es muy vulnerable y por eso es indispensable sumarnos y reforzar la seguridad y vigilancia que garantice que no les son violados sus derechos, y que no sean víctimas de las redes de trata de personas, que es una forma de esclavitud. El rescate a migrantes y brindarles condiciones dignas, es una acción que nos convoca y que estamos atendiendo juntos”, enfatizó.

Por su parte, el funcionario federal celebró el hecho de que Chiapas, con todo el pleno del gabinete de seguridad y Gobierno, diseñe una estrategia con las instituciones federales, por lo que reconoció al Gobernador la hospitalidad y la disposición para resolver, en conjunto, las distintas situaciones y problemáticas a las que se enfrentan las y los migrantes, y destacó que recorrerá el Estado para saber exactamente en qué se puede contribuir.

“Venimos a ratificarle todo el apoyo por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tener éxito en todas estas tareas que se realizan en suma con distintas dependencias. Lo que se pretende es que puedan hacerse bien los rescates asistidos y las conducciones, y liberar a todos los migrantes de estas redes que se encuentran distribuidas en diferentes órdenes y lugares”, apuntó.

Sánchez Amaya destacó que el principal objetivo es que tengan mejores condiciones, que los niños, las niñas, las mujeres, y toda la gente que es víctima de este tipo de trata y delincuencia organizada, ya no sufran estos delitos, por ello, también se encuentra en Chiapas la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), que se encarga de la vinculación de los programas nacionales e internacionales de asistencia para este tipo de apoyos en el país.

“A través de esta agencia, también buscamos la vinculación entre instituciones locales, federales y municipales y nos ponemos en coordinación con la iniciativa privada, gente que quiere contribuir generando empleos para que se puedan ocupar de manera temporal”, detalló.

Finalmente, el Director General de Asuntos Especiales de la SRE hizo un llamado para que la gente que tenga conocimiento de este tipo de actividades denuncie, al tiempo de señalar que la Fiscalía General de la República trabaja junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para encontrar este tipo de redes y poder desarticularlas y desmantelarlas de manera inmediata.