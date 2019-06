México y Estados Unidos Alcanzan Acuerdo Comercial Trump Cancela Arancel a Cambio de Frenar Migración

* Tapachultecos Agradecen a Trump Frenar la Migración.

* EL CANCILLER MARCELO EBRARD, CELEBRÓ UNA SERIE DE REUNIONES CON DIPLOMÁTICOS DE ESTADOS UNIDOS, EN LAS CUALES SE PACTÓ LA SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA ARANCELARIA HACIA MÉXICO.

* AMBOS GOBIERNOS TRABAJARÁN DE MANERA CONJUNTA PARA DESMANTELAR LAS REDES DE TRÁFICO DE PERSONAS.

Ciudad de México; 7 de Junio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la suspensión indefinida de los aranceles a todas las importaciones de México que iban a entrar en vigor el próximo lunes, tras alcanzar un acuerdo para «reducir considerablemente o eliminar» el flujo migratorio.

«Las aranceles programados para entrar en vigor el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México a cambio ha aceptado tomar medidas contundentes para detener la marea migratoria a través de México hacia nuestra frontera sur», anunció Trump en Twitter.

Ebrard Confirma Acuerdo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que se alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos respecto al tema arancelario.

El canciller informó que no se aplicarán tarifas el lunes próximo, al explicar que ambos países reconocieron la importancia de resolver la crisis migratoria, por lo que trabajaran de forma conjunta para alcanzar una solución al respecto.

Ebrard Casaubón explicó que se reforzarán las acciones en las que México incrementará los esfuerzos para reducir la migración irregular, entre las que se encuentran:

*Ambos Gobiernos trabajarán de forma coordinada para desmantelar las redes de tráfico de personas que ocurre frecuentemente entre los migrantes.

*México acogerá sin demora a todos los migrantes que crucen la frontera a Estados Unidos para que esperen la resolución de sus solicitudes de asilo.

*La administración federal, por razones humanitarias, garantizará a los migrantes el respeto a sus derechos humanos.

*Ambas partes acordaron que, en caso que las medidas no resulten, tomarán medidas adicionales.

Marcelo Ebrard mencionó que también reiteraron la declaración del 18 de Diciembre pasado, en donde se comprometieron a fortalecer el desarrollo económico en el sur del México y Centroamérica a fin de lograr prosperidad en la región.

Pide EU a México más firmeza

migratoria para evitar aranceles

México debe tomar medidas decisivas contra la migración ilegal para evitar que las medidas arancelarias contra los productos mexicanos entren en vigencia el próximo lunes, reiteró hoy el vicepresidente estadunidense Mike Pence.

En rueda de prensa ofrecida en Pensilvania, Pence indicó que la delegación mexicana presentó varias propuestas sobre seguridad interna, «pero no basta, necesitamos hacer más», publicó el sitio web del diario The Washington Post.

Señaló que las conversaciones con los funcionarios mexicanos continuarán en los próximos días, aunque aclaró que será el presidente Donald Trump quien decida si entran en vigor las medidas arancelarias el próximo lunes.

El 30 de mayo pasado, Trump anunció la imposición de aranceles progresivos a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos a partir del 10 de junio hasta que impida el flujo de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadunidense. Agencias