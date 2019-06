Migrantes Influyen Negativamente en el Comercio de Tapachula: CANACO

* Aún Deambulan en el Centro de Manera Sospechosa.

Urge que el Gobierno Federal incluya en un plan de contingencia al comercio organizado.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio.- La presencia de los migrantes en el primer cuadro de la ciudad sigue influyendo negativamente en el comercio, afirmó Carlos Murillo Pérez, consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Tapachula.

Dijo que se hace necesario que el Gobierno Federal incluya en un plan de contingencia al comercio organizado, que por la presencia de estas personas sufre severas pérdidas, provocando además, el cierre de algunos establecimientos.

Se hace necesario que las autoridades tomen acciones para reubicarlos hacia otros puntos donde no causen afectaciones económicas al comercio organizado, agregó.

El comerciante manifestó que si bien es cierto que hace unos días llevaron a cabo un operativo para sacarlos del parque central “Miguel Hidalgo” para limpiar ese lugar que estaba convertido en un foco de infección y de contaminación, sigue siendo un parche negativo para el comercio organizado, porque la gente ha dejado de ir a realizar sus compras al centro de la ciudad.

“Muchas de las situaciones que nos han pegado justamente son los migrantes y aunque los han sacado del centro donde pernoctaban y hacían sus necesidades fisiológicas, siguen llegando otros que no dejan de influir en el comercio establecido que se ha desplomado drásticamente, se han tenido que hacer modificaciones a los horarios para las ventas como se estaba acostumbrado”, señaló.

Murillo Pérez dijo que en su deambular, estas personas con su presencia intimidan tanto al comercio como a los visitantes, la población ya no transita por las calles ni en el parque con la tranquilidad que lo hacía anteriormente.

En este primer semestre del año definitivamente las ventas están a la baja, al menos por la temporada de Semana Santa esperaban un repunte en las ventas de por lo menos el 45 por ciento, pero no ocurrió así, lo que les preocupa, porque ni siquiera hay un plan de contingencia por parte de la autoridad, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González