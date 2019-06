Empleados Municipales se Llevaron las Pocas Lámparas que Funcionaban

También presentan problemas al tener calles llenas de baches.

* Denuncian Vecinos de la “5 de Febrero”.

Vecinos de la colonia “25 de Febrero”, al norponiente de la ciudad, se quejan de la inseguridad y la falta de atención en los servicios públicos tales como el alumbrado, en el que más que reparar y dar mantenimiento, personal del Ayuntamiento ha llegado a quitar lámparas sin dar explicación alguna. De igual manera, dijeron, las calles y avenidas se encuentran en pésimo estado.

A nombre de los vecinos de ese sector, Omar González, manifestó a EL ORBE, “nosotros los vecinos hemos tenido que organizarnos para hacer frente a la delincuencia; ha habido muchos robos a casa habitación, a negocios y a transeúntes a plena luz del día; hemos hecho redes de apoyo a través de aplicaciones para estar comunicados y avisar si vemos algo sospechoso o bien está sucediendo algo grave, sin embargo, cuando solicitamos la ayuda de las corporaciones policiacas, éstas nunca han respondido a nuestro llamado».

Y agregó, «lamentablemente por la cercanía con las escaleras que dan acceso a la prolongación de la 12 Norte, la avenida que lleva a Xochimilco y Las Américas, los ladrones la toman como vía de escape.

El año pasado los únicos que se acercaron con nosotros fueron elementos de la Gendarmería, que gracias a un vecino que logró contactarlos vinieron, nos dieron explicaciones de cómo actuar en casos de emergencia y nos dejaron su número y sí acudieron cuando tuvimos un lamentable asalto a casa habitación».

Sobre el tema del alumbrado público, dijo que “en la administración municipal anterior, se rehabilitó todo el alumbrado de la Décima Norte, nos colocaron lámparas en toda la calle, el problema es que con el paso del tiempo se fundieron esas lámparas, o bien al ser una avenida que es muy transitada por camiones de carga, algunas veces éstos rompen el cableado o hasta se llevan de paso las lámparas durante sus maniobras.

Cuando inició este Ayuntamiento, se le solicitó que dieran mantenimiento, y la respuesta fue que compráramos las lámparas y ellos nos ponían el personal, en lo cual estuvimos de acuerdo, pero aún no vienen a repararlas».

Para colmo, dijo, “a principios de año personal a bordo de un camión grúa blanco con logotipos del Ayuntamiento, vinieron y se llevaron lámparas completas sin dar explicación alguna cuando las pedimos, pues pensamos que venían a repararlas, cosa que no fue así y solo se limitaron a decir que metiéramos un oficio a Desarrollo Urbano para que nos dieran respuesta, pero nada se hizo y la falta de alumbrado incrementa la inseguridad».

Otro problema que padecen los vecinos del populoso sector dijo, son las calles en mal estado, “muchos tenemos como vía de acceso la 25 Calle Poniente, la cual es muy transitada, pero igualmente se encuentra en pésima situación llena de baches, esa calle tiene muchas administraciones que nunca ha recibido mantenimiento, me refiero a esa calle desde la Avenida Central hasta la Octava Norte. La actual administración prometió que repararía esta calle y hasta ahora no se ha hecho nada, de hecho los vecinos colocaron una manta de protesta hace unos meses porque no se ha rehabilitado», concluyó. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta