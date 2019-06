Nula Presencia de la Guardia Nacional en la Frontera Sur

*El Paso de Migrantes por el Río Suchiate No se Detiene.

Suchiate, Chiapas; 10 de Junio.- A pesar de que el Gobierno Federal anunció para este lunes 10 de Junio la llegada de seis mil elementos de la Guardia Nacional a la Frontera Sur, los efectivos del nuevo proyecto de seguridad que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no llegaron.

Los pasos clandestinos y tradicionales utilizados para el traslado de mercancías de México a Guatemala y viceversa, continúan dándose de manera natural.

En un recorrido en “el Paso del Coyote” el más conocido de los pasos para bajar al Río Suchiate, afluente que divide a los dos países y que sirve para que en su cauce sean transportadas las mercancías en balsas improvisadas de cámaras de llantas de tractocamiones, es evidente el paso.

Balseros de la zona esperaban, dijeron, que hoy se diera el arribo de las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional, por lo que la actividad no fue la misma que se tenía registrada y confirmaron que existen dudas si vigilarán el paso en estos puntos del río.

Por su parte, las autoridades municipales de este municipio, confirmaron que no hay información oficial del arribo exacto de la Guardia Nacional, pero sí se están realizándose reuniones continuas para evaluar el seguimiento del próximo arribo del contingente y conocer las estrategias de operación.

Actualmente, para poder cruzar mercancías por el Suchiate, se tiene que hacer un pago de 10 Quetzales o 25 Pesos por cada balsa utilizada por los comerciantes. EL ORBE/Dorian Scott Vázquez